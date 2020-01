Attimi di imbarazzo in sala prove: cosa è successo tra Talisa, allieva di Amici 19, e il ballerino professionista Umberto Gaudino?

Amici 19 è tornato in onda. Dopo la sosta per le festività natalizie, gli allievi della scuola più famosa d’Italia sono tornati sui banchi. Continua la loro preparazione in vista del gran serale. Tra pochi mesi ci saranno gli esami e solo pochi riusciranno ad ottenere il pass valevole per il serale di Amici. L’impegno e la costanza saranno fattori fondamentali. Ovviamente serve anche il rispetto e l’educazione: domani pomeriggio, ad esempio, la produzione prenderà un provvedimento nei confronti del ballerino Javier, che avrebbe denigrato i professori. La scuola di Amici forma sia il talento che il carattere: il provvedimento servirà sicuramente da lezione a Javier per non ripetere più lo stesso errore in futuro. La puntata andrà in onda domani pomeriggio a partire dalle 14:10 su Canale 5. A condurla ovviamente sarà Maria De Filippi.

Amici 19, Talisa e Umberto sfiorano il bacio

Ieri pomeriggio, durante il daytime del talent show in onda su Real Time, è stato mostrato un piccolo pezzo della nuova coreografia di Talisa. L’allieva della categoria danza sta preparando un pezzo nuovo con l’aiuto dei professori e di Marcello Sacchetta. Il suo partner non poteva che essere Umberto Gaudino: la ballerina non ha mai nascosto la sua forte attrazione nei confronti del professionista. La coreografia che l’allieva dovrà presentare in puntata si basa molto sul contatto fisico e Marcello ha provato ad impartire alcuni ordini alla ballerina. “Occhio perchè lui ti mangia e tu devi essere forte” ha ripetuto Marcello. La ballerina del talent show allora si è avvicinata ad Umberto e i due hanno sfiorato il bacio. La reazione dell’allieva ha soddisfatto Marcello, che finalmente ha ottenuto la coreografia che desiderava. Durante il daytime, però, è stato mostrato solo un piccolo pezzo della coreografia. Il pubblico appassionato del talent show dovrà attendere la puntata di domani pomeriggio su Canale 5 per vedere in scena Talisa e Umberto Gaudino. Sicuramente crescerà l’imbarazzo in studio, ma la ballerina ormai sembra essersi abituata. La presenza di Umberto è costante nella scuola e lei in un modo o nell’altro dovrà abituarsi.

Non è ancora chiaro tra l’altro se il cuore della ballerina del talent show sia occupato o meno. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un suo presunto fidanzamento con Skioffi, altro allievo della scuola. I due, però, non hanno mai confermato tale voce e anzi Skioffi sembra aver presto le distanze.