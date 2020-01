Dopo la squalifica di Salvo Veneziano, adesso è Barbara Alberti a finire nel mirino del pubblico del Grande Fratello Vip: ecco le frasi incriminate

Il Grande Fratello Vip 4 sta per giungere alla terza settimana. Alla vigilia dell’inizio del reality, il conduttore Alfonso Signorini aveva promesso un’edizione ricca di allegria e spensieratezza, ma dopo quello che è successo in due settimane non si direbbe affatto. Nella scorsa puntata è stato squalificato Salvo Veneziano, pizzaiolo siracusano e concorrente della prima edizione del reality show. Salvo è stato allontanato dalla casa per via di alcune espressioni usate nei confronti di Elisa De Panicis. Il pizzaiolo poi si è scusato, sia nella casa che in studio, e adesso ha ricevuto l’opportunità dal Grande Fratello di frequentare per una settimana un centro antiviolenza e conoscere le storie delle donne che hanno subito violenza fisica e psicologica. La squalifica di Salvo, però, non è bastata a calmare gli animi. Adesso nel mirino del pubblico sarebbe finita Barbara Alberti, che fino alla terza puntata è stata un esempio per molti concorrenti e per il conduttore stesso del reality show.

Grande Fratello Vip, Barbara Alberti a rischio squalifica

La quarta edizione del formato vip del reality show più longevo della televisione non è di certo partita con il piede giusto. La squalifica di Salvo Veneziano ha sicuramente pregiudicato il cammino. Il pizzaiolo siracusano però non è solo: sul web, infatti, fioccano le richieste di squalifica per gli altri concorrenti del GF VIP 4. Già dopo la prima puntata era stata richiesta la squalifica per Fabio Testi per una frase pronunciata nei confronti delle donne della casa. La squalifica poi è arrivata per Salvo e i motivi li abbiamo ampiamente spiegati. In seguito il pubblico del reality show ha chiesto anche la squalifica degli altri tre highlander, rei di non aver interrotto il compagno d’avventura. La produzione, però, ha deciso di non allontanarli dalla casa, ma ha avviato comunque un “processo” su di loro svoltosi tra le mura della casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, però, il pubblico ha chiesto anche la squalifica di Elisa De Panicis per alcune frasi nei confronti dei napoletani e di Fernanda Lessa, che avrebbe usato un appellativo poco garbato nei confronti di Licia Nunez. Ultima, ma non per importanza, Barbara Alberti: il popolo dei social ha riportato alcune sue presunte frasi nei confronti di Pasquale Laricchia e Valeria Marini. Sul gieffino la Alberti avrebbe detto: “Ha la faccia da assassino“, mentre sulla Marini avrebbe detto che è grassa.

Il pubblico del GF VIP ha chiesto a gran voce la squalifica della Alberti: Signorini ascolterà le loro richieste?