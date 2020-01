Elga Enardu, scollatura da capogiro nell’ultimo selfie postato su Instgaram: l’inquadratura dall’alto fa impazzire i fan della sorella di Serena.

Serena Enardu è nell’occhio del ciclone da un bel po’ di mesi, ormai. La sua storia con Pago ha emozionato milioni di telespettatori, prima a Temptation Island Vip, poi al Grande Fratello Vip. La bellissima sarda, infatti, ha scelto di entrare in Casa per un confronto con il suo ex Pago, che è intenzionata a riconquistare. Come finirà tra i due? Staremo a vedere. Quel che è certo è che Serena può contare sull’appoggio di Elga, la sua gemella, con la quale non si separa mai. In più occasioni, Elga si è scagliata pubblicamente contro quanti hanno criticato Serena, difendendola a spada tratta. Come Serena, anche Elga si è fatta conoscere al grande pubblico con la sua partecipazione a Uomini e Donne. E, da quel momento, è diventata un volto noto, soprattutto sui social. Il profilo Instagram di Elga conta ben 379 mila followers. Followers che, qualche ora fa, si sono ritrovati davanti un selfie della Enardu che non poteva passare inosservato. Il top che indossa è strettissimo: la scollatura della bella sarda ha mandato in tilt Instagram. Diamo un’occhiata.

Elga Enardu, scollatura da capogiro: il top è strettissimo, poco spazio all’immaginazione

Elga Enardu è una delle ex protagoniste più amate di Uomini e Donne. Come la sorella Serena, anche lei è stata tronista nel famoso programma di Maria De Filippi. E come la sorella Serena, anche Elga è bellissima: superfluo da dire, le due sono gemelle! E sono super unite, come si può vedere dai tantissimi post sui social in cui si mostrano insieme. Ma, su Instagram, le due sorelle postano anche scatti che infiammano decisamente i followers. Qualche ora fa è stata Elga a lasciare senza fiato i fan, con un selfie che non poteva passare inosservato. L’inquadratura dall’altro mette in bella mostra la scollatura della showgirl sarda. E il top che indossa è davvero stretto: poco spazio all’immaginazione. Ecco il post:

Eh si, ve lo avevamo detto. Elga è decisamente ‘esplosiva’ nell’ultimo selfie pubblicato sul suo profilo Instagram. Come Serena, Elga tiene molto al suo aspetto fisico e si allena costantemente. E i risultati, a quanto pare, si vedono eccome. Boom di likes per Elga, che Serena chiama ‘sister’. Ecco l’ultimo selfie postato da Elga in compagnia della sorella:

Due gocce d’acqua! Un legame davvero speciale e intenso, quello tra Elga e Serena. In attesa di scoprire cosa accadrà tra Pago e Serena, cosa pensate della due gemelle Enardu?