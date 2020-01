Grande Fratello Vip, l’annuncio inaspettato di Alfonso Signorini:è accaduto durante la diretta di questa puntata del reality.

Questa sera, 17 gennaio 2020, è in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di colpi di scena. A partire dall‘incontro tra Pago e la sua ex moglie Miriana Trevisan, che ha dato al cantante alcuni preziosi consigli per affrontare la sua attuale situazione sentimentale. Ma, ad attirare l’attenzione di tutti, è stato anche un annuncio improvviso di Alfonso Signorini. Un annuncio a sorpresa, che il conduttore ha comunicato in diretta durante la puntata. Si tratta di una comunicazione che riguarda la prossima puntata del reality. Che cambierà giorno della messa in onda. Siete curiosi di scoprire le novità in arrivo? Ve le sveliamo subito!

Grande Fratello Vip, l’annuncio inaspettato di Alfonso Signorini: una nuova puntata andrà in onda lunedì

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo. La quarta edizione del reality più spiato d’Italia è iniziata da poco, ma ha regalato già tantissimi colpi di scena. E altrettante novità. Una delle principali di questa edizione è il doppio appuntamento settimanale, che andrà avanti fino alla settimana in cui inizierà il Festival di Sanremo, il 4 febbraio. Ma qualcosa a quanto pare cambierà. Ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini, durante la diretta di questa sera. “Ricordo a tutto il nostro pubblico che la prossima puntata sarà lunedì prossimo, il 20 gennaio!”. Un annuncio inaspettato, quello di Signorini, dato che finora i giorni di messa in onda del Grande Fratello sono stati il mercoledì e il venerdì. Ecco cosa cambierà.

Quindi, amici del GF Vip, segnatevi la data: lunedì 20 gennaio ci sarà una nuova scoppiettante puntata del vostro reality preferito! Chi saranno i prossimi nominati? E quali saranno i prossimi intrighi? Lo scopriremo presto!