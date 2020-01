Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è scagliata contro Fernanda Lessa: cos’è successo tra le due donne in diretta.

Un quarta puntata del Grande Fratello Vip davvero ricca di argomenti. Non soltanto l’intenso ed emozionante incontro tra Pago e la sua ex moglie Miriana Trevisan e quello tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, ma anche uno scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. In merito all’appellativo utilizzato dall’ex naufraga de L’isola dei Famosi per chiamare Licia Nunez e la conseguente polemica nata sui social, Alfonso Signorini ha voluto affrontare tale argomento durante la diretta. È proprio in questo momento che tra le due naufraghe, tra cui – ricordiamo – non corre affatto buon sangue, è nato un litigio. Soprattutto l’opinionista di Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne non le ha mandate certo a dire. Ma cosa è successo? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Fernanda Lessa: cos’è successo

Non corre affatto buon sangue tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Ne abbiamo avuto prova la settimana scorsa, quando durante le nomination al Grande Fratello Vip, l’opinionista di Piero Chiambretti ha chiaramente espresso il motivo della sua mancata simpatia nei confronti dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Ma ne abbiamo avuto la conferma questa sera. Quando, nel corso della quarta puntata del reality, l’Elia si è scagliata contro la brasiliana in seguito all’appellativo utilizzato da lei per chiamare Licia Nunez. Ecco. Dopo la spiegazione e la clamorosa rivelazione di Fernanda, Antonella ha chiaramente rotto il silenzio. E, sollecitata da Alfonso Signorini, ha esclamato: “Questa è ipocrisia pura”. Insomma, parole che, da come si può chiaramente capire, non sono affatto passate inosservate alla modella. Che, durante la pubblicità, ha fatto chiaramente intendere di non aver preso affatto bene queste considerazioni.

Come andrà a finire, quindi, tra le due? Intanto Antonella, poco dopo, ha dichiarato: “Se continua così, questa finisce malissimo”. Cosa succederà? Stay tuned!