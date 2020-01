Grande Fratello Vip, Wanda Nara infiamma lo studio con il look scelto per la puntata di questa sera: la giacca si apre troppo, sotto niente intimo.

Questa sera, su Canale 5, una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Anche questa sera, nella Casa più spiata d’Italia accadrà di tutto, a partire dal confronto tra Pago e la sua ex moglie Miriana Trevisan. E come sempre, a commentare le avventure nella Casa, c’è la coppia di opinionisti fortemente voluta dal conduttore Alfonso Signorini: quella formata da Pupo e Wanda Nara. Ed è proprio del look della bellissima argentina che vogliamo parlare. Spesso e volentieri, per le sue apparizioni in tv, Wanda sceglie outfit che difficilmente passano inosservati. Ed è quello che è accaduto anche questa sera. Per la diretta del Grande Fratello, la moglie di Mauro Icardi ha scelto un tailleur bianco composto da giacca e pantaloni. Sotto la giacca, però, Wanda non indossa nulla! Proprio così, niente intimo: poco spazio all’immaginazione. Diamo un’occhiata.

Grande Fratello Vip, Wanda Nara e il look ‘bollente’: la giacca si apre troppo, sotto niente intimo

Wanda Nara sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi fan. E, nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, la showgirl argentina ha scelto un look che ha lasciato tutti senza parole. Un tailleur total white, dotato di una scollatura profondissima. Sotto, Wanda non indossa nulla. Ecco uno screen tratto dalla puntata di questa sera:

Eh si, ve lo avevamo detto! Wanda ha davvero ‘esagerato’ con il look scelto per la puntata di questa sera. La giacca che indossa è molto scollata e, sotto, l’argentina non indossa nulla! Che dire, Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi followers! E voi, state seguendo questa puntata del Grande Fratello Vip? I colpi di scena sono davvero tantissimi!