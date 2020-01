Uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip Ivan Gonzalez è stato il protagonista di un nuovo attacco: questa volta, le dure parole arrivano proprio da lei.

È stato uno dei tronisti della storia di Uomini e Donne che più ha catturato l’attenzione, Ivan Gonzelez. Giunto dalla Spagna, il giovane ha conquistato dapprima Valeria Marini a Temptation Island Vip ed, in seguito, il pubblico italiano. Prima nelle vesti di tentatore e poi di tronista del dating show di Canale 5, Ivan ha riscosso un successo davvero inaudito. Tanto che, ormai da una settimana, è stato scelto come concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, la sua partecipazione non è assolutamente passata inosservata. Non solo, qualche giorno fa, sono intervenute Sonia Pattarino, ex fidanzata dello spagnolo, e Paola Caruso, ex compagna di viaggio de L’Isola dei Famosi spagnolo, ma anche un’altra persona. Ed, in particolare, una sua ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli. E, soprattutto, ecco le dure parole di questo nuovo attacco nei confronti di Ivan.

Grande Fratello Vip, duro attacco per Ivan Gonzalez proprio da lei: ecco di chi si tratta

Come dicevamo precedentemente quindi, la presenza di Ivan Gonzalez all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è assolutamente passata inosservata. Nei giorni scorsi, infatti, diverse persone che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo, hanno chiaramente espresso la loro opinione al riguardo. Pochissime ore fa, ne è giunta un’altra. Tramite alcune Instagram Stories, un’ex corteggiatrice dello spagnolo ai tempi di Uomini e Donne ha voluto esprimere il suo pensiero su di lui. Di chi si tratta? Semplice: di Natalia Paragoni. I due si sono conosciuti nello studio televisivo. E sembrava che le cose andassero per il meglio tra di loro. Fino a quando, non è arrivato Andrea Zelletta. E beh, poi da lì il resto lo sapete. Tuttavia, alla domanda di una sua fan di cosa pensasse di Ivan, Natalia ha risposto senza filtri. Ecco i dettagli:

‘L’ho conosciuto ed era una persona completamente priva di contenuti. Quindi, no grazie’, sono proprio queste le parole che l’ex corteggiatrice del bello spagnolo dice a chi le chiede di lui. Insomma, un messaggio davvero chiaro, non trovate.

La situazione familiare di Ivan: il racconto al GF Vip

Nonostante sia passata solo una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip, Ivan non ha perso occasione di potersi raccontare ai suoi coinquilini. Pochissimi giorni fa, l’ex tronista è stato protagonista di un dolce ed emozionante racconto riguardante la sua situazione familiare.