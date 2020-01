In una delle sue ultime fotografie, Federica Panicucci si lascia immortalare mentre si siede ed accavalla la gambe: il vestito è corto, ma quel dettaglio..

È una delle conduttrici televisive più amate, Federica Panicucci. Con la sua straordinaria simpatia, bravura e, soprattutto, bellezza, la colonna portante di Mattino Cinque detiene un successo davvero smisurato. Non soltanto dal punto di vista ‘televisivo’, ma anche dal punto di vista ‘social’. Su Instagram, la bellissima Federica è sempre molto attiva. E, per questo motivo, non perde mai occasione di poter condividere delle foto davvero mozzafiato. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, per augurare un buon weekend, la dolce Panicucci ha pubblicato uno scatto davvero incredibile. È seduta sul divano ed accavalla le gambe, Federica. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è il suo abito. Il vestito che indossa la conduttrice, infatti, è molto corto. Per questo, quel dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Federica Panicucci accavalla le gambe: gli occhi di tutti cadono proprio lì

Per augurare un buon weekend a tutti i suoi followers, Federica Panicucci ha scelto un modo davvero ‘particolare’. Con quest’ultima foto, condivisa sul suo canale Instagram ufficiale, la bellissima conduttrice di Mattino Cinque ha lasciato tutti i suoi fan davvero senza parole. Come dicevamo precedentemente, la compagna di Marco Bacini si lascia immortalare mentre, ancora prima di iniziare la puntata di ieri del suo show, è seduta sul divano ed accavalla la gambe. Tuttavia, ciò non può assolutamente passare inosservato è l’abito indossato. Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Insomma, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, il vestito che indossa Federica Panicucci è davvero molto corto. È proprio per questo motivo che, dopo aver accavallato le gambe, quel dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti giunti a corredo di tale scatto:

Ebbene si. Sono proprio le sue belle e chilometriche gambe che, dati i commenti riproposti in alto, non possono assolutamente passare inosservate. In effetti, è praticamente impossibile non notarle.

