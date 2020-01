Grande Fratello Vip, scatta il bacio improvviso tra due concorrenti del reality: tutti restano senza parole durante la cena.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da qualche settimana, ma ci sono stati già tantissimi colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia. Una Casa ricca di concorrenti super interessanti quest’anno, tra cui c’è anche Ivan Gonzalez. I fan di Uomini e Donne lo ricorderanno di certo: lo spagnolo ha divertito tutti sul trono più famoso della tv. E ha conquistato il cuore di Sonia Pattarino, la corteggiatrice sarda che ha scelto a fine trasmissione. Le cose tra loro, però, non sono finite bene: Sonia ha lanciato anche qualche frecciatina al suo ex, durante la sua permanenza al GF. Ed è stato proprio Ivan il protagonista di un episodio ‘bollente’, qualche ora fa, proprio nella casa. Ieri sera il Grande Fratello ha deciso di organizzare una festa a tema Spagna per festeggiare il compleanno del bel Gonzalez. Mentre il giovane è stato mandato in confessionale, gli altri concorrenti si sono vestiti con abiti tipicamente spagnoli, tra nacchere, e gonne rosse. Per tutti, una cena a base di pietanze ispaniche. Ed è proprio durante la cena che la temperatura si alza! Improvvisamente, Ivan bacia una delle concorrenti! Scopriamo cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, bacio improvviso tra Ivan Gonzalez e Antonella Elia

Musica, cibo e tanta allegria: la festa a tema Spagna organizzata dal Grande Fratello per Ivan è stata una ventata di felicità per i concorrenti. Una serata all’insegna del divertimento: Ivan ha gradito tantissimo la sorpresa, ringraziando tutti per la splendida serata. Una serata durante la quale lo spagnolo non si è fatto mancare nulla…Neanche un bacio! Proprio così. È successo tutto durante la cena. Dopo la proposta di Antonio Zequila, secondo cui le donne dovevano omaggiare Ivan con un bacio, Antonella Elia controbatte: “No deve baciare lui ognuna di noi a turno”. E tra una parola e l’altra, Ivan spiazza tutti. Si alza e corre a baciare proprio Antonella. Che, nonostante l’abbia negato, ha mostrato un certo imbarazzo! Tutti restano di stucco, dopo il gesto ‘bollente’ di Ivan e scherzano con Antonella: “Sei diventata rossa”. Ecco il momento del bacio:

Ebbene si, un vero e proprio bacio ha scaldato gli animi nella Casa del Grande Fratello. “Viva la Spagna!”, esclama una divertita Antonella, che dopo l’incontro ‘ravvicinato’ con lo spagnolo nasconde l’imbarazzo dietro al ventaglio. Un momento davvero esilarante, quello vissuto nel reality. E voi, avete visto la scena?