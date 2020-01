Grande Fratello Vip 4, il ritorno nella casa di Valeria Marini: scopriamo le anticipazioni di lunedì 20 gennaio e i motivi del suo ingresso nella casa

Attualmente Valeria Marini, continua ad essere una delle soubrette più amate in Italia. Valeria oltre ad essere una donna amatissima nel mondo dello spettacolo è ancora bellissima e super attiva in televisione. Dopo aver partecipato qualche anno fa al Grande Fratello Vip, è stata nel villaggio delle single a Temptation Island Vip, dove la sua relazione con Patrick Baldassarri è giunta al termine. Successivamente la Soubrette è stata ospite fissa nell’altro programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non per trovare l’amore, ma per organizzare le feste di fidanzamento dei diversi tronisti. Ma le sue avventure televisive non sono certamente finite, si, perché tra un po’ la potremmo rivedere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Con grande sorpresa dei telespettatori, la potremmo rivedere varcare la porta rossa della casa lunedì 20 gennaio, vediamo insieme le anticipazioni.

Grande Fratello Vip, il ritorno di Valeria Marini: anticipazioni lunedì 20 gennaio

Il Grande Fratello Vip è ricominciato da due settimane, per la prima volta condotto da Alfonso Signorini e si sta rivelando ricco di sorprese, non ultima, l’imminente entrata di Valeria Marini all’interno della casa. Attualmente pare che la soubrette non entrerà come concorrente, ma per un confronto con Rita Rusic. Le due donne non hanno mai avuto un rapporto molto roseo, come già saprete. Rita e Valeria, sono state legate sentimentalmente per molto tempo allo stesso uomo, l’imprenditore Vittorio Cecchi Gori.

Tra le due si prospetta un confronto molto acceso e probabilmente al veleno, sperando di non assistere ad un confronto – scontro come quello avvenuto tra Serena Grandi e Corinne Clery. Non ci resta a questo punto aspettare la puntata di domani sera per sapere cosa accadrà all’interno della casa.