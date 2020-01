Harry e Meghan lasciano la famiglia reale, la clamorosa decisione della Regina Elisabetta spiazza tutti: ecco cosa dovranno fare i due coniugi, il comunicato ufficiale.

E’ di questi giorni la notizia che ha lasciato il mondo a bocca aperta. Si tratta della decisione inaspettata del Principe Harry d’Inghilterra e sua moglie Meghan Markle di lasciare la famiglia reale inglese per cambiare completamente vita. Una scelta che ha diviso completamente l’opinione pubblica, perché alcuni l’hanno trovata coraggiosa e romantica, mentre per altri si è trattato solo di un capriccio e una mancanza di rispetto per la famiglia reale. Ora, con un comunicato ufficiale, la Casa Reale ha annunciato appoggio alla coppia, ma non è mancata una clamorosa decisione da parte della Regina Elisabetta.

Harry e Meghan, la clamorosa decisione della Regina Elisabetta dopo il loro allontanamento dalla famiglia Reale

Harry e Meghan hanno diviso l’opinione pubblica con l’improvvisa decisione di lasciare la famiglia reale inglese per dedicarsi a nuovi progetti e cominciare una nuova vita, senza gli obblighi che una vita da reali comporta. Ma i due, oltre agli oneri, hanno perso anche gli onori. Con un comunicato ufficiale, la Regina Elisabetta ha mostrato il suo appoggio completo alla coppia, sottolineando che entrambi, insieme al piccolo Archie, saranno sempre membri della famiglia. La Regina ha fatto anche loro i migliori auguri per le nuove attività che svolgeranno d’ora in poi. Ma c’è un ‘però’.

Harry e Meghan, infatti, dovranno dire addio alle onorificenze di cui godevano prima. Resteranno infatti rispettivamente Duca e Duchessa di Sussex, ma dovranno rinunciare ai titoli reali e ai fondi derivanti da essi. A questo proposito la Casa Reale ha deciso anche che la coppia dovrà restituire i 2,4 milioni di sterline che ha speso per la ristrutturazione della propria dimora inglese, in quanto si trattava di soldi pubblici. I due, infatti, come già specificato, non possono più godere di fondi che arrivano dai contribuenti.