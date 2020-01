Striscia la Notizia ha consegnato tramite l’inviato Valerio Staffelli il Tapiro d’oro a Mara Venier: la conduttrice una volta finita l’intervista ha però preso a calci Staffelli. Ecco cosa è successo.

A Mara Venier è stato consegnato un nuovo ‘Tapiro D’Oro’ da Valerio Staffelli: il tg satirico Striscia la Notizia ha voluto ‘premiare’ la deepfake girata sul web e trasmessa anche in tv in cui un’imitatrice della nota conduttrice Rai maltratta un koala prendendolo a calci. La puntata in cui la Venier riceve il premio famoso di Striscia è andato in onda mercoledì 15 gennaio ed oggi sul profilo Instagram del tg satirico è stato pubblicando un fuorionda che ha fatto sorridere tutti. Ecco cosa è successo avanti le telecamere di Canale 5.

Striscia la Notizia, Tapiro d’oro a Mara Venier: la conduttrice prende a calci Staffelli

E’ stato mandato in onda da Striscia la Notizia ed ha fatto il giro del web un video in cui un’imitatrice di Mara Venier maltratta un koala e lo prende a calci. La conduttrice ha ricevuto moltissimi messaggi indignati di persone che non hanno apprezzato il gesto ma che soprattutto non sapevano si trattasse di un fake. Striscia la Notizia ha pensato di consegnare il Tapiro d’Oro a Mara Venier per l’accaduto. L’hanno sorpresa per strada ed il famoso volto Rai ha confessato: ‘In Australia mi vogliono fare la pelle’. In un momento particolare come questo il gesto della conduttrice ha indignato tutti: nessuno però sapeva si trattasse di un fake.

Proprio per i messaggi negativi ricevuti forse, al termine dell’intervista, nel fuorionda, Mara ha ben pensato di prendere a calci e pugni Valerio Staffelli, l’inviato che le ha consegnato il Tapiro. In maniera scherzosa ovviamente, la Venier ha reagito così.