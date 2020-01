Oggi pomeriggio è andata in onda la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Giulio Raselli: ecco il tronista con chi è uscito dal programma

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata odierna c’è stata la scelta di Giulio Raselli. Il tronista ha abbandonato definitivamente lo studio di Maria De Filippi. Giulio è entrato nel programma come corteggiatore di Giulia Cavaglià. Il ragazzo arrivò sino alla fine del percorso, salvo poi non essere scelto dalla tronista. Per lui, però, prima si aprirono le porte di Temptation Island, dove cercò di tentare Sabrina Martinengo, poi gli fu offerto il trono più ambito d’Italia. Giulio ovviamente ha accettato senza battere ciglio e il suo percorso è durato ben tre mesi. Un percorso contraddistinto da due corteggiatrici in particolare: Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Con la prima ha fatto fuoco e fiamme per tutta la sua esperienza, ma ovviamente non sono mancati i momenti di tenerezza. La seconda, invece, è stata la favorita della scelta fino a poche puntate fa, quando poi è stata scavalcata dalla sua rivale. Giulio ha sicuramente diviso il pubblico: da una parte c’è chi apprezza il suo carattere, dall’altra c’è chi proprio non lo sopporta.

Uomini e Donne, chi è la scelta di Giulio

Nella puntata odierna del trono classico è andata in onda l’attesissima scelta di Giulio. Maria De Filippi ha rispolverato la diretta per l’occasione, proprio come capitò durante il trono di Giulia Cavaglià. L’anno scorso si rivelò un esperimento vincente, mentre quest’anno la conduttrice e padrona di casa spera di bissare i numeri dello scorso anno. Il dating show della De Filippi si rivela ogni anno il programma di punta della rete del Biscione. La produzione però tirerà domani le somme per capire se la diretta potrà essere riproposta in futuro oppure se è un esperimento da scartare.

Tornando alla scelta di Giulio, il tronista del programma di Maria De Filippi ha deciso di uscire dal programma con Giulia D’Urso. La corteggiatrice è riuscita a prendere sia con la testa che con il cuore il tronista. Nonostante i pronostici la davano per sfavorita nelle ultime settimane, alla fine Giulia ha prevalso sulla rivale ed è tornata a casa con l’uomo della sua vita.

Delusione per Giovanna, che ha investito tanto in questo percorso, ma purtroppo è tornata a casa con un pungo di mosche. Chissà se adesso Maria le offrirà il trono.