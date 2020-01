Elettra Lamborghini e gli amici sono stati protagonisti di un brutto inconveniente tra le vie di Milano: vediamo insieme cos’è successo ai ragazzi

Elettra Miura Lamborghini è davvero un fiume in piena, specie dopo i tantissimi successi che sta vivendo nell’ultimo periodo. Vi ricordiamo infatti i successi discografici, la partecipazione a Sanremo e il futuro matrimonio col collega AfroJack. Il giovane l’ha chiesta in sposa durante una romantica vacanza in montagna in occasione delle feste Natalizie. Nonostante i tantissimi impegni lavorativi e l’organizzazione del lieto evento, la bella ereditiera non perde certo occasione per poter trascorrere qualche attimo di spensieratezza insieme agli amici più cari. Stiamo parlando ovviamente dell’amico Iconize, Marco Ferrero e Giulia Salemi. Il trio questa sera aveva deciso di passeggiare per le vie di Milano, per trascorrere del tempo insieme all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Idea che però è stata resa impossibile da un brutto imprevisto che li ha visti tutti e tre protagonisti solo qualche ora fa. Andiamo a ripercorrere insieme quanto accaduto in serata tra le vie di Milano…

Elettra Lamborghini, ‘brutto’ inconveniente per le strade di Milano

Elettra Lamborghini in compagnia di Marco Ferrero e Giulia Salemi ha trascorso un bel pomeriggio, tranquillo e ricco di risate. I tre amici, infatti, si sono riuniti a casa del ragazzo per poter realizzare insieme qualche divertente Tik Tok, di cui il Fashion Blogger è davvero esperto! Tra una risata e l’altra hanno contagiato anche gli utenti che divertiti hanno lasciato tanti commenti e cuoricini, sotto il video su Tik Tok. Dopo i video il trio si è avviato in macchina per le vie di Milano per uno Shopping davvero particolare. Elettra e gli amici avevano infatti deciso di recarsi in un negozio per adulti, per qualche acquisto simpatico, intenzione che però è stata interrotta da un brutto imprevisto. I ragazzi sono stati inseguiti da un gruppo di paparazzi, prima in auto e poi a piedi. Elettra, visibilmente infastidita, ha svelato di essere intenzionata ad usare uno stratagemma per liberarsene.

I ragazzi scesi dall’auto hanno ripreso il gruppo di fotografi che non avevano intenzione di lasciarli andare, dirigendosi verso un caffè, dove hanno consumato una deliziosa merenda. Usciti dal caffè i paparazzi hanno ricominciato a importunarli, costringendo i ragazzi ad una vera e propria fuga, ripresa attraverso delle Instagram Storie. Dopo qualche minuto di corsa sono riusciti a scappare dai fotografi e hanno deciso di recarsi al negozio per iniziare lo shopping.