Che lavoro fa Gemma Galgani a Torino?

Le curiosità sulla vita privata di Gemma Galgani: dove lavora la dama di Torino del parterre di Uomini e Donne e cosa sappiamo.

Gemma Galgani è una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. Ormai la sua presenza è fissa in trasmissione da molti anni e la sua ricerca dell’amore prosegue senza sosta. L’abbiamo vista provarci con Giorgio Manetti, poi con Marco Firpo, non dimentichiamo Ennio con cui era anche uscita dal programma e, in ultimo, ricordiamo l’avventura con Juan Luis terminata però nel peggiore dei modi. Su di lei sappiamo moltissimo, dall’età al suo ex marito, passando per tutte le avventure successe nel parterre del programma di uomini e donne. Ma che lavoro fa la dama del dating show?

Che lavoro fa Gemma Galgani?

Sappiamo che Gemma Galgani ama moltissimo il lavoro che fa e la sua occupazione è in teatro a Torino. La dama non ha mai fatto mistero del fatto che si occupa della biglietteria, lavoro umile forse, ma che lei ama follemente. I fan che la seguono forse si stanno chiedendo “ma in che teatro lavora?”. Sappiamo che il suo posto di lavoro è il Teatro Colosseo nella città sabauda. Si tratta di un teatro storico della città di Torino dove vive la dama e la stagione teatrale di questo storico palcoscenico è molto interessante e ricca di appuntamenti. Tanti attori famosi hanno calpestato quel palcoscenico e tanti ancora lo calcheranno come, tra i tanti, anche Arturo Brachetti, storico trasformista originario proprio di Torino che dopo svariati anni all’estero è tornato in italia con la sua magia, incantando il pubblico intero. Per questa stagione 2019-2020 sappiamo che al Teatro Colosseo ci saranno importanti appuntamenti musicali, sia con concerti che con musical di fama mondiale e attori con le loro piece. Troveremo We Will Rock you, Angelo Branduardi, i Modena City Ramblers. Mentre tra gli attori potremo assistere agli spettacoli invece Neri Marcorè, Angelo Pintus e tanti altri.

Insomma Gemma Galgani lavora in un luogo d’arte e di magia, che forse la stimola a non invecchiare mai e a sentirsi sempre giovane e piena di speranza.