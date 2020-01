Gerry Scotti, rivelazione ‘inedita’ sul figlio: “Non deve chiedermi più niente”

Gerry Scotti, in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto una rivelazione ‘inedita’ sul figlio:”Non deve chiedermi più niente”

Gerry Scotti è uno dei conduttori di punta della televisione italiana. L’uomo è stato protagonista di moltissimi programmi di successo, uno su tutti il quiz show “Chi vuol essere milionario“. Il programma tornerà in onda questa sera su Canale 5 e non mancheranno le novità. Il conduttore del quiz show ha dichiarato di aver fatto alcuni cambiamenti: al posto dell’aiuto del pubblico, infatti, ha reintrodotto lo “switch“, con il quale il concorrente potrà cambiare domanda. C’è grande attesa per il ritorno del programma di Scotti. La rete del Biscione ha molte aspettative e spera di poter rialzare gli ascolti.

Gerry Scotti, rivelazione ‘inedita’ sul figlio

Riguardo alla vita privata del conduttore di “Chi vuol essere milionario?“, sappiamo che egli è stato sposato dal 1991 al 2002 con Patrizia Grosso, dalla quale poi si è separato ufficialmente nel 2004. La coppia ha avuto un figlio, Edoardo, nato il 10 marzo 1992. Riguardo al rapporto con il ragazzo, Gerry ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore televisivo ha dichiarato di non aver mai percepito una ‘paghetta’ dai suoi genitori: “Non si usava a casa mia. Io le cose ho sempre dovuto sudarmele, meritarmele”. Scotti ha confessato di non aver mai dato la ‘paghetta’ anche al figlio Edoardo: “È cresciuto negli agi e ha sempre avuto tutto quello che desiderava. Però gli ho posto dei freni”. Il conduttore poi ha aggiunto un aneddoto molto curioso e allo stesso tempo simpatico: “Adesso ha ricevuto la tavola da surf per il compleanno a marzo. Bene, adesso fino a luglio non chiedermi più niente”.

In questo modo Gerry spera che il figlio possa crescere responsabile così come lo è stato lui sin da giovane.