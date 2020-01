Raffaella Fico ‘incendia’ Instagram: l’abito è super scollato e si vede davvero ‘troppo’, impossibile non guardare proprio lì…

Raffaella Fico è stata senza dubbio una delle donne più belle che siano mai entrate nella casa del Grande Fratello. Al tempo della sua partecipazione al reality di Canale 5, infatti, la napoletana fece innamorare il pubblico dei suoi lineamenti e colori tipicamente mediterranei, così come della sua bellissima chioma riccia, ma soprattutto delle sue forme da capogiro. Fisico scolpito e curve al posto giusto, Raffaella è ancora oggi molto apprezzata e seguita anche sui social, con un profilo Instagram che ad oggi conta oltre 450mila followers. Famosa anche per i suoi amori, uno fra tutti quello con Mario Balotelli, da quale è nata sua figlia Pia, Raffaella è molto attiva sui social e condivide molto della sua vita quotidiana con i fan, anche le foto mozzafiato, che mettono ben in evidenza le sue forme esplosive. Proprio come è successo poco fa, quando la bella napoletana ha pubblicato uno scatto davvero super, nel quale ha un abito particolarmente scollato, che mostra qualcosa di ‘troppo’.

Raffaella Fico, abito super aderente e scollato: si vede ‘troppo’, fan in delirio

Raffaella Fico sa sempre come far impazzire i suoi fan. Del resto, con un fisico come il suo, non è neanche tanto difficile. La bella napoletana ha pubblicato poco fa uno scatto a dir poco da capogiro, nel quale indossa un abito rosso lungo e aderente, che fascia alla perfezione le sue curve mozzafiato. Ma non è tutto. L’abito, infatti, pur essendo chiuso intorno alla gola, ha una scollatura molto particolare, che consiste in un’apertura sul petto. Uno spazio piuttosto esteso, che mette ben in evidenza le sue forme. Dalla scollatura, infatti, si vede qualcosa di ‘troppo’, perché le forme di Raffaella sono particolarmente pronunciate e fanno volare la fantasia dei suoi tantissimi ammiratori.

Inutile dire che la foto ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like e centinaia di commenti da parte dei suoi tanti fan e sostenitori, che non hanno potuto fare a meno di notare e di rimanere abbagliati dalla sua incredibile bellezza.