Subito dopo la palestra, Elettra Lamborghini si è ripresa con indosso un top davvero molto corto: l’inquadratura va a finire proprio lì.

È la vera e propria star di Instagram, Elettra Lamborghini. Sul suo canale social, come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane cantante non perde mai occasione di poter interagire con i i suoi followers. Lo ha fatto qualche ora fa. Quando, durante un’uscita con Giulia Salemi ed un loro amico, l’ereditiera è stata protagonista di un ‘brutto’ imprevisto per le vie di Milano. E lo ha rifatto pochissime ore fa. Tramite un’Instagram Stories, Elettra ha si è ripresa dopo la palestra. Ebbene si. Dopo un faticoso e duro allenamento sportivo, la giovane cantante mostra ai suoi followers i ‘segni’ della fatica. Indossa un top davvero molto corto, in queste ultime IG Stories Elettra. Eppure, ciò che cattura l’attenzione è quell’inquadratura ‘particolare’ che va a finire proprio lì. Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini dopo la palestra: lo zoom proprio lì infiamma Instagram

Sarà una delle prossime protagoniste di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini. E, in attesa di vederla calcare il palco dell’Ariston, la giovane cantante ha deciso di rimettersi in forma. Lo testimoniano le numerose foto che, in questo ultimo periodo, la voce di ‘Pem Pem’ sta condividendo insieme ai suoi followers. Non soltanto un regime alimentare sano e corretto, ma anche costanti, faticosi e duri allenamenti sportivi. Ecco. È proprio dopo la palestra che, qualche ora fa, Elettra si è ripresa su Instagram. In diverse IG Stories, la bellissima ereditiera, infatti, si immortala appena terminato il suo allenamento. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione è l’outfit indossato. Sfoggia un top grigrio davvero molto corto che, da come si può chiaramente vedere dalle sue immagini, mettono in evidenzia i suoi addominali. Ma ciò che cattura interesse è anche l’inquadratura adottata da Elettra. Ecco tutti i dettagli.

Insomma, da come si può chiaramente vedere, l’allenamento deve essere stato davvero faticoso, se l’alone di sudore è davvero ‘esagerato’.