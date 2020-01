Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo tornano in studio: cosa è successo alla coppia? Ecco le anticipazioni del Trono Over.

Si è registrata ieri una nuova scoppiettante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le puntate dedicate agli over 35 stanno ottenendo sempre più successo: i telespettatori non vedono l’ora di scoprire le novità su Gemma Galgani e Company. E, tra le coppie più amate di sempre del Trono Over, ci sono sicuramente anche loro, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo un tira e molla infinito, i due sono riusciti a ritrovare la felicità e , oggi, vivono la loro storia d’amore fuori dal programma. Ma dalle anticipazioni lanciate sul web da Il Vicolo delle News, si legge che Ida e Riccardo sono tornati in studio, nella puntata registrata ieri sera! Cosa sarà accaduto? Scopriamolo insieme

Uomini e Donne Over Anticipazioni, Ida e Riccardo tornano in studio: saranno ospiti della prossima puntata

Ida e Riccardo tornano nello studio di Uomini e Donne. Ma niente paura: sono stati semplicemente ospiti della puntata del Trono Over registrata qualche ora fa. L’amore tra i due procede a gonfie vele, anche se…non mancano le discussioni! L’ultima è nata per via del compleanno di Gemma: Ida non ha gradito che Riccardo non abbia fatto gli auguri alla sua migliore amica. Quest’ultimo cogli l’occasione per farglieli, ma sottolinea a Ida che anche lei ha dimenticato di fare gli auguri ad alcuni suoi parenti nei giorni precedenti, ma lui non glielo ha rinfacciato. Riccardo racconta che sta ricevendo proposte di lavoro, ma non sta prendendo proprio in considerazione quelle lontane da Brescia, città in cui vive Ida. “Quelle che ti ho fatto vedere stamattina”, si rivolge Riccardo ad Ida, riferendosi alle proposte lavorative, ma un nuovo litigio sta per nascere quando lei risponde: “Ma quali? Io non ho visto nulla!”. A stemperare gli animi ci pensa Maria De Filippi, che li invita a ballare.

La coppia, invitata da Gianni, resterà in studio a seguire l’intera puntata e si accomodano proprio vicino a lui. Durante la registrazione, la coppia si scambia baci ed effusioni. Insomma, nonostante le discussioni, tra Ida e Riccardo l’amore procede! Siete felici per la coppia?