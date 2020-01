Sanremo 2020, Duetti: i primi 12 confermati. Cosa canteranno i cantanti in gara per omaggiare la canzone italiana e soprattutto con chi saliranno sul palco.

Il Festival di Sanremo 2020 è alle porte. Manca pochissimo all’inizio della kermesse sanremese che porterà sul palco del Teatro Ariston ben 24 cantanti che si daranno battaglia per la vittoria. Il Festival è già stato travolto dalla polemica per via di una frase infelice sulle donne (credendo nella buona fede del conduttore) di Amadeus, ma non solo. Piovono polemiche anche per colpa del cantante Junior Cally, fortemente criticato per un testo delle sue canzoni che pare raccontare di un episodio di dura violenza. Al di là delle polemiche, che fanno ovviamente pare della kermesse, il Festival di Sanremo quest’anno celebra i 70 anni e quindi nella famigerata serata dei duetti, i cantanti in gara riproporranno canzoni provenienti proprio dalla storia del Festival della Canzone Italiana.

Duetti Sanremo 2020 e canzoni

Quali sono i duetti di Sanremo? Quali canzoni canteranno i cantanti e soprattutto con chi? Per ora, come riporta Novella 2000 sono stati svelati solo alcuni dei duetti che però, già a un primo sguardo sembrano piuttosto interessanti.

Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950 (Amedeo Minghi) Tosca con Silvia Perez Cruz – Piazza grande (Lucio Dalla) Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano (Mia Martini) Bugo e Morgan – Canzone per te (Sergio Endrigo) Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita (Ornella Vanoni) Le vibrazioni con Canova – Un’emozione da poco (Anna Oxa) Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più (Morandi-Ruggeri Tozzi) Junior Cally con i Viito – Vado al massimo (Vasco Rossi) Paolo Jannacci con Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci) Pinguini tattici nucleari – Medley: Papaveri e papere, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Salirò, Rolls Royce e altre Rancore con Dardust e la rappresentante di lista – Luce (Elisa) Riki con Ana Mena – L’edera (Nilla Pizzi)

A oggi questi sono i duetti confermati al Festival di Sanremo 2020, ma ne mancano altrettanti che probabilmente scopriremo nei prossimi giorni. La serata del giovedì, la terza, è sempre quella più amata dai telespettatori che possono cantare a squarciagola a casa alcune delle canzoni storiche della trasmissione e apprezzarne anche nuovi arrangiamenti.