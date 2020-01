In una delle sue ultime foto su Instagram, Valentina Vignali si lascia immortalare completamente senza vestiti: spunta il tatuaggio proprio lì.

È stata una delle recenti concorrenti del Grande Fratello, Valentina Vignali. Eppure, la giovane cestista è più che conosciuta nel mondo dei social. Su Instagram, infatti, la bellissima web influencer vanta di un successo davvero incredibile. Non soltanto lo testimoniano il numero dei followers che, da come si può chiaramente vedere dal suo profilo, è davvero smisurato, ma anche dal clamore che ciascuna sua foto riscuote. Dalla sua parte, Valentina vanta di una bellezza più unica che rara. È più che normale, quindi, che venga apprezzata a gran voce. Eppure, quest’ultima foto ha superato, di gran lunga, tutte le altre precedenti. Sapete perché? In suddetto scatto, la bellissima Vignali si lascia immortalare completamente senza vestiti. Ebbene si. Certo, a coprire le sue ‘fattezze’ c’è un cappello, quindi nulla di ‘scandaloso’. Eppure, quel tatuaggio che spunta proprio lì non può assolutamente passare inosservato. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Valentina Vignali senza vestiti: quel tatuaggio non sfugge affatto

È solita ‘intrattenere’ il suo amato pubblico Instagram con delle foto davvero entusiasmanti, Valentina Vignali. Eppure, con quest’ultimo scatto si è davvero superata. Come dicevamo precedentemente, la giovane cestista si è lasciata immortalare completamente senza vestiti. Ebbene si. Nessun capo di abbigliamento o biancheria intima. Insomma, nulla di nulla. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, non c’è nulla di ‘scandaloso’. Anche perché Valentina, com’è giusto che sia, preferisce coprire il suo corpo con un cappello. A nulla è valso il suo tentativo, però. Perché, quel tatuaggio che spunta proprio lì, ammettiamolo, non può assolutamente passare inosservato. Sapete a cosa ci riferiamo?

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta sul suo canale Instagram ufficiale, Valentina Vignali ha un fantastico tatuaggio disegnato proprio al di sotto del suo Lato A. All’altezza del costato, per intenderci. Non sappiamo a cosa si riferisca, data la lontananza dell’inquadratura. In ogni caso, però, non può assolutamente passare inosservato. Così come, tra l’altro, anche il fisico da urlo sfoggiato dalla giovane cestista in suddetta foto.