Amici 19 Anticipazioni, consegnata la prima maglia verde di questa edizione: ad accedere al serale e alla fase finale della trasmissione sarà proprio lei.

Si è registrata oggi, 23 gennaio 2020, una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Siamo ancora alle fasi iniziali della diciannovesima edizione del talent, ma la gara sta entrando sempre più nel vivo. E, dalle anticipazioni lanciate sul web da Il Vicolo delle News, quella di sabato prossimo sarà una puntata davvero imperdibile. Non solo assisteremo a due eliminazioni, ma ad uno degli allievi sarà consegnata la prima maglia per il serale di questa edizione. Siete curiosi di scoprire chi è riuscito ad ottenere già l’accesso alla fase finale del talent? Ve lo sveliamo subito!

Amici 19 Anticipazioni, consegnata la prima maglia verde: Nyv accede al serale del programma

Quella di sabato 25 gennaio sarà una puntata davvero imperdibile di Amici di Maria De Filippi. Ci sarà, infatti, la consegna della prima maglia verde. La più desiderati dagli allievi della scuola, perché rappresenta l’accesso alla fase finale del programma, ovvero alle puntate in prima serata. Sono stati i ragazzi stessi a decidere chi tra di loro meritava maggiormente questa opportunità. E, a maggioranza, è stata scelta Nyv. La cantante si è dovuta esibire davanti a una giuria composta da tre gurati esterni e la decisione è stata positiva: Nyv ha indossato la maglia verde e accede al serale per prima!

Non è stato un giorno felice, invece, per Skioffi e Ayub. La loro squadra (capitanata da Gaia) ha perso la sfida e, non essendo stati schierati, entrambi hanno dovuto sostenere l’esame per evitare l’eliminazione. Ma entrambi gli allievi hanno dovuto lasciare la scuola, non senza polemiche. Insomma, le anticipazioni sono davvero succulente: sarà una puntata da non perdere!