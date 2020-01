Elga Enardu senza pantaloni: il selfie allo specchio fa impazzire i followers

Elga Enardu senza pantaloni: il selfie allo specchio della sorella di Serena fa impazzire i followers di Instagram.

Sono state entrambe troniste della seguitissima trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne. E sono due meravigliose sorelle gemelle. Si, parliamo proprio di Serena ed Elga Enardu, le due bellissime sarde diventate famose proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. Sono passati tantissimi anni ormai dalla loro prima apparizione in tv, ma la bellezza delle gemelle Enardu è rimasta intatta. Come intatto è il loro rapporto: un legame speciale, viscerale, tra due sorelle che non si separano davvero mai. Ma, se Serena sta vivendo una situazione sentimentale molto complicata, in attesa della decisione di Pago, Elga è felicemente sposata col suo Diego Daddi, anche lui ex protagonista di Uomini e Donne. Con lui, la Enardu si mostra spesso anche sui social, con foto di coppia davvero romantiche. In particolare su Instagram, dove, come la sorella Serena, ama tenersi in contatto con i suoi fan. E, proprio qualche ora fa, Elga ha pubblicato sul suo profilo una foto che non è passata inosservata. Si tratta di un selfie allo specchio, che la Enardu si scatta mentre si trova seduta sul letto. Tutto normale, se non fosse che la bellissima sarda non indossa i pantaloni! Instagram diventa ‘bollente’. Diamo un’occhiata!

Elga Enardu senza pantaloni: boom di likes per lo scatto pubblicato su Instagram

Uno scatto che non poteva passare inosservato, quello pubblicato da Elga Enardu sul suo profilo di Instagram. La sorella di Serena ama tenersi in contatto con i suoi followers, aggiornando la sua pagina con foto e video delle sue giornate. E l’ultimo scatto della Enardu ha letteralmente scatenato i fan! Per più di un motivo. Innanzitutto, per la sua innegabile bellezza: nello scatto, Elga non indossa intimo, mostrando gambe e fianchi perfetti. Il secondo motivo è la frase che la Enardu accompagna allo scatto. Una frase con cui Elga ‘provoca’ i followers: “Specchiarsi è importante, mette in evidenza i vostri difetti…io non ne ho!”. Una didascalia alla quale Elga fa seguire alcune faccine sorridenti e la frase “1,2,3…go”, quasi ad ‘anticipare’ i commenti negativi al post. Ma siete curiosi di vedere la foto in questione? Ve la mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elga è davvero irresistibile nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Uno scatto che, nonostante qualche critica per la ‘poca modestia’, ha ottenuto il pieno di likes. L’ennesima conferma della bellezza della Enardu. E voi, la seguite su Instagram? Non ve ne pentirete!