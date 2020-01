Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sposeranno a breve? Lo scoop di ‘Nuovo’ sta facendo il giro del web: l’influencer ha mostrato il suo prezioso anello. Diamo un’occhiata.

La loro storia procede a gonfie vele: Giulia De Lellis ed Andrea Iannone sono follemente innamorati e sono una delle coppie più amate e seguite dal gossip italiano. Lei è l’influencer icona del momento: conosciuta nello studio di Uomini e Donne, il suo percorso le ha portato la fama. Oggi il suo profilo Instagram conta migliaia e migliaia di follower ed anche il suo libro, Le corna stanno bene su tutto Ma io stavo meglio senza, in cui racconta del tradimento di Andrea Damante, ha ottenuto un successo enorme. Lui è uno dei più famosi piloti di Moto GP in Italia ed ultimamente è stato accusato di dooping. Nonostante ciò che circonda entrambi, vivono insieme a Lugano la loro splendida storia d’amore. Pare che stiano per fare un passo davvero importante: ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, il particolare non è sfuggito ai paparazzi: novità in arrivo?

La famosa fashion blogger ed il pilota di Moto GP saranno i protagonisti del prossimo numero del settimanale ‘Nuovo’. Come anticipa il direttore Riccardo Signoretti, i due sono stati beccati e fotografati per le strade di Milano: al dito di Giulia c’è un gioiello particolare.

La pagina del giornale titola ‘Spunta l’anello, nozze con Iannone?’. Anche il direttore Riccardo Signoretti nel suo profilo Instagram ha postato la copertina aggiungendo: “Procede spedita la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. “Parliamo di matrimonio”, ha ammesso l’ex volto di Uomini e donne. Pizzicata da Nuovo nel centro di Milano, Giulia mette in mostra un gioiello particolare”. Se fosse vero, si tratterebbe di un passo davvero importante per i due che sono insieme da quasi un anno.

Questo il post su IG di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale.