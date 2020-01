Martina Nasoni, episodio terribile in stazione: “Tantissimo spavento”

Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha vissuto un episodio terribile in stazione: ecco il racconto choc

Martina Nasoni è divenuta famosa in Italia per aver vinto la scorsa edizione del Grande Fratello. La ragazza con il cuore di latta, così come il titolo della canzone dedicatale da Irama, ha saputo conquistare il pubblico con la sua genuinità e il suo sorriso. Un ragazza con dentro un mondo difficile, ma sempre pronta a sorridere e ad aiutare il prossimo. Una volta finito il reality show, la Nasoni ha ricevuto tantissimo supporto sui social network e molti vorrebbero vederla maggiormente in televisione. La notorietà, però, genera anche tanto odio, che spesso può sfociare in atti condannabili da ogni punto di vista.

Martina Nasoni, episodio terribile in stazione: il racconto

La vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello ha subito una vile aggressione alla stazione di Terni. La Nasoni era in compagnia della mamma ed ha vissuto attimi veramente di gran paura. L’ex gieffina ha raccontato tutto tra le stories di Instagram, confessando: “Questa mattina alla stazione di Terni, mentre ero insieme a mia madre ad aspettare il treno, un ragazzo visibilmente alterato ci ha aggredite con parolacce, minacce e spintoni“. Un racconto veramente terribile, un episodio increscioso e assolutamente da condannare. Per fortuna Martina e la mamma sono state aiutate da una persona e da alcune forze dell’ordine. La Nasoni ha aggiunto: “Grazie al tempestivo intervento di un ragazzo e delle forze dell’ordine ne siamo uscite illese. Voglio ringraziare tutte le persone che sono intervenute“.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma resta il grosso spavento vissuto dalla vincitrice del Grande Fratello. Martina, però, è forte, ne ha vissute tante durante la sua giovane vita e saprà superare anche questa insieme alla sua mamma. L’importante è che non siano state grave ripercussioni.