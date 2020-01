Nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe accaduto un episodio increscioso nelle ultime ore: Licia Nunez sarebbe su tutte le furie

Le prime due settimane nella casa del Grande Fratello Vip sono state abbastanza tranquille. Ci sono state poche liti all’interno della casa più spiata d’Italia e l’unico episodio da registrare è stata la squalifica di Salvo Veneziano. Le nomination e le prime eliminazioni, però, hanno iniziato ad animare il gioco. Le maschere sono cadute e si sono iniziati a formare i primi gruppetti. Adriana Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse delle prime liti all’interno della casa: l’ex conduttrice de I fatti vostri prima ha litigato con Carlotta Maggiorana, che l’aveva nominata, poi con Antonella Elia e poi proprio ieri sera con Barbara Alberti. Il motivo è sempre uno: le temutissime nomination.

Grande Fratello Vip, episodio increscioso nella casa

Le nomination e il televoto ovviamente non sono gli unici problemi all’interno della casa più spiata d’Italia. Il problema sicuramente più difficile da superare è quello della convivenza. Mettere diciannove persone sotto lo stesso tetto non è sicuramente semplice. Ognuno di loro ha abitudini e modi di fare differenti e alla lunga potrebbe arrivare il crac all’interno della casa. Nelle ultime ore, ad esempio, pare sia stato registrato un episodio abbastanza increscioso nella casa del GF VIP. Licia Nunez, recandosi nel bagno in piena notte, pare abbia trovato il water totalmente sporco. L’attrice de Le tre rose di Eva è andata su tutte le furie, ha fatto entrare Andrea Denver in bagno per far vedere anche a lui e poi ha sbottato con i pochi presenti che erano ancora in piedi: “Sono furiosa“. Adriana Volpe, invece, ha aggiunto: “Che schifo! È chiaro che è stato qualcuno che è stato male“. Licia ci ha dormito su, ma la mattina seguente ne ha parlato anche con gli altri coinquilini della casa: “Quello che ho visto è grave, è una cosa veramente brutta” avrebbe esclamato l’attrice. Licia poi ha aggiunto: “È una mancanza di rispetto. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene“. La Nunez ha ricevuto l’appoggio degli altri coinquilini, ma al momento pare non sia ancora uscito fuori il colpevole. È probabile che Licia non saprà mai chi ha lasciato il water sporco, ma l’importante in questo caso è che il messaggio sia stato recepito da tutti. La prossima volta, prima di uscire dal bagno, gli inquilini della casa puliranno per bene il water.

Il reality show di Canale 5 tornerà in onda domani sera con una nuova ed imperdibile puntata, condotta ovviamente da Alfonso Signorini.