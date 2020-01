Ludovica Pagani senza vestiti, spunta quel ‘difetto’: “Nessun altro ce l’ha”

Ludovica Pagani senza vestiti mette in risalto quel ‘difetto’: “Qualcosa che caratterizza solo me, nessun altro ce l’ha”

Ludovica Pagani, nota influencer e showgirl, si mostra sul suo profilo Instagram in una foto in cui è senza vestiti. In primo piano, con uno sguardo intenso ed una frase molto, ma veramente molto significativa: il post ha raggiunto in pochissimo tempo tantissimi ‘mi piace’ ed altrettanti commenti. Inoltre, Ludovica ha mostrato nelle storie che le sono arrivati numerosissimi messaggi in direct in cui i follower le scrivono frasi molto belle. Forse, a primo impatto, non tutti l’avranno notata. Poi, però, leggendo il messaggio di Ludovica, siamo sicuri che in tanti avranno guardato con calma il suo viso per scorgere quello che lei definisce una particolarità. Ma vediamo bene a cosa fa riferimento e cosa dice nel post.

Ludovica Pagani su Instagram in primo piano: tutti notano il suo ‘particolare’

“Sapete perché non tolgo questa cicatrice sulla mia guancia? Perché è un difetto, un qualcosa di particolare che nessun altro ha, qualcosa che caratterizza solo me”. Scrive Ludovica Pagani su Instagram, catturando l’attenzione dei suoi fan che per la prima volta (forse) si soffermano su quello che dalla stessa influencer viene etichettato come ‘difetto’. Si tratta di una piccola cicatrice, un’imperfezione sulla pelle che per molti potrebbe costituire un problema. Ludovica, poi, continua così nel suo messaggio: “Soprattutto mi ricorda che quando si cade ci si rialza sempre, più forti di prima.. con qualche graffio si, ma più determinati. Da piccola ero tanto tanto insicura di me, non mi piacevo mai, mi trovavo difetti ovunque .. poi con il tempo ( il nostro amato ed odiato tempo.. ) ho imparato a conoscermi meglio, ad apprezzarmi per chi sono , ma sopratutto ad apprezzare ancora di più quei difetti che mi rendono Ludovica. Nella vita non troverete nessuno che crederà in voi se prima non lo fate voi stessi.. sapete quante porte in faccia? Quanti “no non sei abbastanza” ? Quanti “ dove pensi di andare? Non ce la farai mai” , eppure non so dove ne come ho trovato quella forza dentro di me che ad ogni ostacolo mi spingeva a correre più forte ed a saltare più in alto”.

Meravigliosa, come sempre, Ludovica Pagani si mostra in questa foto in bianco e nero che avrà sicuramente lasciato tutti di stucco. E per tutti intendiamo sia il pubblico femminile che quello maschile. Ludovica ha mostrato un lato molto intimo di sé, anche se la cicatrice è sulla pelle, sul viso, ed è visibile da tutti. Ha raccontato sue sensazioni e considerazioni, facendo passare anche un messaggio molto intenso e profondo. “Quando si cade, ci si rialza”, spiega. E continua raccontando che da piccola non si accettava mai, ma soprattutto che le sono state chiuse tantissime porte in faccia. Ecco, l’importante è non arrendersi. Mai.