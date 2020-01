Soleil Sorge in un’intervista a Novella 2000 ha rivelato dettagli sulla rottura con Jeremias Rodriguez: un’affermazione ha lasciato tutti perplessi. Ecco di che si tratta.

La loro storia è più che archiviata: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non sono più fidanzati già da un po’. Ha confermato la rottura la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite Instagram: i due si conobbero nel programma L’Isola Dei Famosi, dove entrambi erano naufraghi. La loro storia è iniziata in Honduras ed è proseguita una volta abbandonate le telecamere. Qualcosa però è andato storto: l’ex volto di Uomini e Donne ed il fratello delle sorelle argentine più famose in Italia hanno deciso di separarsi ed in un’intervista a Novella 2000, Soleil ha fatto un po’ di chiarezza sul motivo della rottura. Ecco le sue parole.

Soleil Sorge, la verità sulla rottura con Jeremias Rodriguez: “Il lupo non perde il vizio”

Soleil Sorge ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 ed ha raccontato perchè è finita con Jeremias Rodriguez. Tra i due sembrava ci fosse una grande scintilla: qualcosa però non è andato come doveva. “Jeremias? Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. E allora bisogna amare prima se stessi, e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle “speranze” riposte nel rapporto. Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi” sono queste le parole dell’italo americana al quotidiano. A cosa si riferisce quando dice ‘Ci sono vizi che il lupo non perde’? L’argentino le avrà mancato di rispetto? Purtroppo la situazione non è chiarissima ma la Sorge sembra abbastanza serena per continuare a vivere la sua vita nel miglior modo possibile.

La rivedremo presto in tv: sarà concorrente, insieme alla sua mamma, di Pechino Express. Il programma partirà su Rai Due l’11 febbraio.