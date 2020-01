In quest’ultima foto su Instagram, Barbara D’Urso si mostra con una scollatura vertiginosa: si abbassa e si vede davvero ‘troppo’, Instagram in tilt.

È una delle conduttrici televisive più di successo di questi ultimi periodi, Barbara D’Urso. Il suo successo ‘lavorativo’ è davvero da record. E anche quello ‘social’ non è affatto da meno. Sul suo canale social ufficiale, la conduttrice non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers che, giorno dopo giorno, aumentano sempre di più. Non soltanto, quindi, si diverte ad interagire con loro raccontando su tutto quando le accade durante il giorno, ma anche condividendo delle foto davvero fantastiche. L’ultima risale a pochissime ore fa. Quando, per dare il ‘buongiorno’ ai suoi fans, la napoletana condivide un selfie davvero delizioso. A catturare l’attenzione, però, è la sua scollatura. Che risulta essere davvero vertiginosa. Ecco tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, scollatura vertiginosa: quando si abbassa Instagram è in tilt

Nonostante l’eta non più da ragazzina, ammettiamolo, Barbara D’Urso vanta di un fascino davvero incredibile. Ne sono, non a caso, testimonianza i numerosi e continua scatti fotografici che la conduttrice televisiva, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social ufficiale. La sua photogallery Instagram, infatti, è ricca di scatti davvero deliziosi. Che, com’è giusto che sia, catturano l’immediata reazione da parte dei suoi sostenitori. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stata pubblicata qualche ora fa. Quando, di prima mattina, la campana ha voluto augurare un bel buongiorno a tutti i suoi seguaci con una foto davvero fantastica. Lei è stupenda come sempre, si sa. Tuttavia, a catturare l’attenzione immediata è la scollatura dell’abito che indossa. È molto vertiginosa. Perciò, quando si abbassa per la sua ‘classica’ posizione da selfie, si vede davvero ‘troppo’. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Davvero fantastica, vero? Ammettiamolo: se questi sono i presupposti, immaginiamo la restante parte della giornata come sarà. Ovviamente, lo scatto in questione ha catturato l’immediata attenzione da parte dei suo sostenitori. Pensate, al momento ci sono circa più di 27 mila likes. Senza considerare, ovviamente, i numerosi commenti di apprezzamento per la sua sconfinata bellezza. Insomma, dei numeri davvero da record, c’è poco da dire. Ma, dato il suo fascino, sono più che scontati.

Barbara, la clamorosa rivelazione sul suo futuro

Attualmente, Barbara D’Urso vanta ben 3 impegni televisivi. Ma, stando a quanto dichiarato in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, ha le idee molto chiare per il suo futuro. Al giornale di Alfonso Signorini, la conduttrice ha, infatti, dichiarato di voler restare in televisione fino ai 90 anni.