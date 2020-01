Nelle sue ultime Instagram Stories, Michelle Hunziker ‘becca’ suo marito Tomaso con un’altra donna: la decisione della showgirl spiazza tutti.

Dopo una fantastica vacanza in montagna per l’inizio del nuovo anno, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, insieme ad altri amici, sono partiti nuovamente per un weekend da sogno. È proprio questo che la conduttrice svizzera, tramite alcune Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, ha fatto sapere ai suoi followers. Oggi, venerdì 24 Gennaio, la Hunziker compie gli anni. E, per festeggiarlo alla grande, ha deciso di trascorrere dei giorni di sano relax e puro divertimento con la sua famiglia. E, soprattutto, con gli amici di sempre. Tuttavia, è proprio in questo giorno, però, che la bella svizzera è stata protagonista di ‘un’amara’ scoperta. In alcune delle sue ultime IG Stories, si vede chiaramente Michelle mentre ‘becca’ suo marito con un’altra donna. Ebbene si. Da qui, quindi, ne consegue un’inaspettata decisione della svizzera. Ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker ‘becca’ Tomaso con un’altra donna: la scoperta su Instagram

Una cosa è certa: questo compleanno sarà davvero indimenticabile per Michelle Hunziker. Come dicevamo precedentemente, per l’occasione, la conduttrice televisiva ha scelto di festeggiare questo giorno davvero speciale in modo diverso dal solito. E, così, con la sua famiglia e i suoi più cari amici, la bellissima svizzera è partita per un weekend da favola in un posto davvero sogno. Tuttavia, l’inizio di questa vacanza è stata un po’ ‘amara’. Perché, da come si evince dalle sue ultime Instagram Stories, Michelle ha ‘beccato’ suo marito in compagnia di un’altra donna. Ebbene si. Tra la coppia è spuntata il ‘terzo incomodo’. Ma di cosa parliamo? Ovviamente, nulla di ‘compromettente’. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, la bella Hunziker non ha mai nascosto la sua gelosia. Ma vediamo nel dettaglio la foto mostrata dalla svizzera su Instagram:

Tuttavia, la decisione della Hunziker è davvero ‘inaspettata’. Perché, appena visto suo marito in compagnia di un’altra donna, decide di farsi ‘beccare’ anche lui in compagnia di un altro uomo:

Insomma, un siparietto davvero divertente. Che, ancora una volta, sottolinea ed evidenzia il feeling e il magnifico rapporto che c’è tra i due coniugi.

Michelle su Instagram, il selfie non passa inosservato per quel dettaglio

Prima ancora di partire per questa incredibile vacanza in compagnia dei suoi amici, Michelle ha voluto salutare i suoi followers con un selfie da urlo. Che, però, non è passato inosservato per un particolare. Numerosi, infatti, sono i commenti, giunti a corredo dello scatto, che sottolineano questo ‘dettaglio’ davvero clamoroso.