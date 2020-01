GF Vip, Fernanda Lessa assente in puntata per motivi di salute fa preoccupare i fan… cerchiamo di capire insieme cos’è accaduto le sue condizioni attuali

Nella casa del Grande Fratello Vip iniziano a nascere i primi battibecchi e le prime incomprensioni. Sicuramente gli scontri più importanti e degni di nota sono quelli tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. La Elia, infatti, accusa la Lessa di non avere un atteggiamento amichevole e per queste ragioni gli scontri sono sempre dietro l’angolo. Nonostante il dispiacere di quest’ultima, Antonella Elia non le ha risparmiato parole al veleno, conducendola spesso a dei lunghi pianti liberatori in confessionale e con gli altri coinquilini della casa. Il conduttore ha provato ad intermediare tra le due con scarsi risultati purtroppo e i telespettatori notando l’assenza di Fernanda durante lo scorso serale si è ovviamente chiesto se le motivazioni dell’assenza fossero da ricercare in tali scontri. Purtroppo però le motivazioni sono ben diverse… La dj e modella brasiliana ha avuto dei problemi di salute che l’hanno costretta ad isolarsi un po’ dal resto dei coinquilini e dal contesto televisivo. Ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto e quali sono attualmente le condizioni di salute della donna.

Grande Fratello Vip 4, Fernanda Lessa assente in puntata per motivi di salute: le condizioni attuali

Il percorso di Fernanda Lessa al’interno della casa più spiata d’Italia è certamente tra i più seguiti. La sua storia personale e il suo percorso intimo sta emozionando e coinvolgendo tantissimo i telespettatori e gli utenti da casa. Purtroppo però il percorso nella casa non è tutto rose e fiori, questo perché la modella sembra non riuscire a trovare un punto d’incontro con Antonella Elia, che nel corso di queste due settimane non ha perso occasione per attaccarla e usare parole molto dure nei suoi confronti. A nulla sono serviti i discorsi di Alfonso Signorini, che nulla ha potuto contro il velato no della Elia nel gettare l’ascia di guerra. Proprio a causa di questi continui litigi, gli utenti hanno ipotizzato una possibile uscita dalla casa da parte della Lessa, notando la sua assenza durante il serale del 22 gennaio.

Ma la verità è che la donna ha deciso di allontanarsi dal gruppo in quanto colpita da una brutta influenza! Adesso sembrerebbe stare meglio, ma alcuni suoi compagni di avventura hanno deciso di mandarla in nomination perché ammalatasi, tranne la Elia che l’ha nominata nuovamente, rimarcando che non le sta simpatica.