La 70 edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte e nonostante le polemiche che sono sorte nel corso delle ultime settimane, gli artisti e i telespettatori aspettano impazienti l’inizio della competizione. Si preannuncia essere un Festival davvero diverso da quelli a cui siamo stati abituati fino ad ora, per la varietà di generi e artisti presenti e per la partecipazione di più di due accompagnatrici. Vi ricordiamo infatti la presenza di: Antonella Clerici, Diletta Leotta, Mara Venier, Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno. I cantanti in gara in questa edizione sono davvero diversi tra loro, per stile e genere proposto, ciò che è certo è che questo Festival della canzone Italiana si prospetta davvero esplosivo. Solo qualche giorno fa sono stati resi noti i duetti dell terza serata, dove qualcuno ha deciso di cantare da solo, riproponendo testi delle edizioni passate. Certamente grande assenti di questa edizione è la cantante potentina Arisa, che è stata esclusa dalla competizione e in merito a questo ha deciso di rilasciare delle importanti dichiarazioni… Scopriamole insieme!

Sanremo 2020, Arisa e la sconvolgente rivelazione: perché Amadeus l’ha esclusa

Arisa è una delle cantanti certamente più amate del panorama musica italiano, con un timbro di voce inconfondibile e i testi profondi e intimi. La cantante nei giorni scorsi ha espresso tutto il proprio dispiacere alla mancata partecipazione al Festival della musica quest’anno, dichiarando al settimanale Oggi: “Amadeus ha reputato la mia canzone non idonea. Parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione. Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mio, ma pazienza. Io mi vivo la vita, sono felicissima. E non ho risentimenti. Ho calcato il palcoscenico dell’Ariston per none volte, vincendone due. Trovo giusto lasciare spazio ad altri e stimo da sempre Amadeus. Gli auguro un grande Sanremo“.

La cantante quindi non riserba rancore per il conduttore e gli augura di condurre un Sanremo strepitoso e all’altezza delle aspettative. Come dichiarato da lei stessa, Arisa ha partecipato ben nove volte al Festival, vincendo in primo premio due volte. E quest’anno seppur non da concorrente, parteciperà comunque a Sanremo come ospite della terza puntata, in cui è stata chiamata da Marco Masini per duettare sulle note di Vacanze Romane. Qui la lista completa degli altri duetti.