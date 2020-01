GF Vip, la rivelazione shock a Licia Nunez: è successo durante la diretta di questa puntata del reality.

Questa sera è accaduto quello che tutti immaginavamo. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Licia Nunez è stata informata su quanto è accaduto qualche ora fa sui social. Alfonso Signorini, infatti, ha chiamato la concorrente nella Mistery Room e le ha mostrato il post pubblicato dalla sua fidanzata Barbara su Instagram qualche ora fa. Un post che ha spiazzato tutti sul web, poiché attraverso il quale la donna si definisce stanca di accettare alcune cose della sua compagna e con un ‘buon percorso’ chiude il messaggio. Un messaggio che sa di addio, e che spiazza totalmente anche la Nunez. Ad Alfonso, Licia spiega di essere totalmente sorpresa dalla parole della sua compagna: “Non so di cosa stia parlando. Si può sapere a quale gesto si riferisce?”. Scopriamo di più sulla vicenda e su cosa è accaduto durante la diretta di questa sera.

GF Vip, la rivelazione shock a Licia Nunez: Signorini le mostra il post della sua fidanzata Barbara

Questa sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, Licia Nunez scopre in diretta di essere stata praticamente lasciata su Instagram dalla sua fidanzata Barbara Eboli. È accaduto qualche ora fa, quando la donna ha pubblicato un post su Instagram che ha spiazzato tutti. Un post in cui racconta di aver superato un limite e di aver deciso di non comprendere più la sua Licia. Nel messaggio, Barbara cita anche un ‘gesto’ della coppia che Licia avrebbe reso pubblico, infastidendola. Ma proprio Licia, questa sera, è apparsa incredula davanti alle parole della sua fidanzata. La Nunez non ha proprio idea di quale sia il gesto di cui Barbara parla e chiede di poter avere ulteriori chiarimenti, sicura del fatto di non aver mai mancato di rispetto alla sua compagna. Alfonso, dal suo canto, ipotizza che il motivo della reazione di Barbara potrebbe essere stato stato il continuo parlare della sua ex Imma Battaglia. Ma anche su questo Licia non sembra essere molto convinta. “Io ne so quanto te, quello che posso fare è invitare Barbara, perché non è giusto che questa storia finisca così, senza chiarimenti”

Barbara deciderà di entrare nella Casa per chiarire con la sua fidanzata Licia? Non ci resta che attendere le prossime puntate del reality per scoprire i nuovi sviluppi sulla complicata vicenda. E voi, state seguendo la puntata del Grande Fratello Vip?