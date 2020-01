Aurora Ramazzotti è stata male: “Mi sono ammalata”, cos’è successo

Aurora Ramazzotti svela ai suoi fan, attraverso delle Instagram Stories, di essersi ammalata: “Ho preso il virus”… le parole della ragazza

Aurora Ramazzotti è stata assente dai social per qualche giorno, destando immediatamente la preoccupazione dei suoi fan. L’influencer figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non ha potuto fare a meno ovviamente di informare tutti i suoi follower sull’attuale stato di salute. Vediamo insieme cos’è accaduto…

Aurora Ramazzotti è stata male: “Mi sono ammalata”, vediamo cos’è successo

Dopo qualche giorno di assenza dai social network, la bella Aurora ha voluto spiegarne le motivazione e rassicurare i suoi follower sul suo attuale stato di salute. Stamattina, attraverso delle Instagram Stories sul suo profilo ufficiale, ha raccontato di essere stata poco bene negli ultimi giorni. La ragazza, infatti, ancora pallida ha raccontato di aver avuto la febbre per diversi giorni e che solo ora si sente un po’ meglio. Cercando di mantenere un bel sorriso, la ragazza ha raccontato: “Buongiornissimo, vi sarete chiesti tutti, sicuramente: che fine ha fatto Aurora? Dov’è? Cosa sta facendo? Sono stata ammalata per due giorni, scherzo, probabilmente non ve ne sarete neanche accorti, ma eccomi qua. Sono tornata. Stanotte ho fatto un’ultima sudata, ho preso un virus, NON IL CORONA VIRUS, fortunatamente qualcosa di più soft. Ma sono stata comunque KO per gli ultimi due giorni, ma oggi sembrerebbe che io stia meglio.”

Pare quindi che adesso la ragazza stia molto meglio, e nonostante l’influenza ha raggiunto comunque la madre e il resto della famiglia in montagna, per il compleanno della showgirl, festeggiato ieri con un divertentissimo pigiama party, a cui hanno partecipato anche Paola Turani e il marito. Non ci resta quindi che augurare ad Aurora una pronta guarigione.

Cosa farà in questi giorni Aurora?

L’ha detto lei stessa. Appena è stata meglio e si è, quindi, ripresa dal virus che l’ha costretta a letto, ecco che la mamma l’ha invitata in montagna. “Sapete che adoro la montagna”, ma poi si corregge: “Non è vero, cosa non si fa per amore”. “Adesso farò cose tra la neve, in montagna, al freddo” rivela Aurora con un’aria non proprio estremamente entusiasta. Chissà, forse qualche altro giorno a letto, al calduccio, non le avrebbe fatto male. Non rischierà una ricaduta con tutto quel freddo della neve in montagna? Speriamo di no!