Giulia Michelini, C’è Posta Per Te: chi è il padre di suo figlio

Giulia Michelini, chi è il padre di suo figlio, cosa sappiamo della sua vita privata e di Giulio.

Questa sera, sabato 25 gennaio, a C’è Posta per Te arrivano due grandi attori. Antonio Banderas e Giulia Michelini. Quest’ultima è stata chiamata dalla padrona di casa, Maria De Filippi, per realizzare il sogno di un fan, forse caduto “innamorato” di lei per la sua interpretazione di Rosy Abate. La vita privata della Michelini però non è stata tutta rose e fiori, anzi. Nel suo passato c’è una zona d’ombra legata alla nascita di suo figlio.

Chi è Giulia Michelini

Classe 1985, la Michelini è un’attrice italiana molto amata, soprattutto da quando ha interpretato Rosy Abate nell’omonimo telefilm di Mediaset. La sua carriera comincia quando aveva 17 anni con il ruolo in Distretto di Polizia.Per quanto concerne la sua vita privata sappiamo che la Michelini ha avuto un figlio quando aveva solo 19 anni. Quando è rimasta incinta per un lungo periodo ha perso i contatti con i genitori che, vista la giovane età, avrebbero preferito che Giulia optasse per l’aborto. Ma chi era il padre del bambino?

Chi era il fidanzato della Michelini e padre di suo figlio

Giulia Michelini, all’epoca 19enne era fidanzata con il velista Giorgio Cerasuolo. Il loro amore è durato sette anni e il figlio Giulio Cosimo è nato proprio da questa relazione. Come abbiamo anticipato la famiglia dell’attrice si era detta contrari alla nascita del bambino, ma la Michelini ha deciso di tenerlo, andando così contro anche ai suoi parenti. Oggi, nonostante l’attrice non sia più legata a Giorgio, ha definito la scelta di avere Giulio come la migliore. I due fanno sport insieme, viaggiano moltissimo e data la poca differenza di età spesso vengono scambiati per fratello e sorella. Dopo l’amore con il velista sappiamo che poi Giulia è stata legata all’attore Giorgio Pasotti, ma pare che la loro storia sia finita per un flirt di lui con l’attrice Miriam Leone. Secondo la Michelini però non c’è stato nessun tradimento perché Giorgio è un gentiluomo.

Dove vive e quanto guadagna la Michelini

Proseguendo in questo rapido excursus sulla sua vita privata essendo lei molto riservata non sappiamo con esattezza dove viva, ma probabilmente sta con il figlio a Roma. Considerata l’attrice più pagata di sempre per una fiction, voci dicono che abbia ottenuto 1 milione di euro, la Michelini resta una delle attrici più amate di sempre dal pubblico italiano.