Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: la nuova tronista è proprio lei

Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: la nuova tronista è proprio l’ex corteggiatrice, arriva la notizia che tutti aspettavano, ecco il suo nome.

Uomini e Donne è arrivato ormai a metà di questa nuova stagione. Lunedì c’è stata la scelta in diretta televisiva di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, che ha lasciato il programma accanto a Giulia D’urso, preferita a Giovanna Abate. Il giovane ha chiuso così il primo ‘ciclo’ di tronisti, dopo l’uscita di scena di Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche, e il breve percorso di Sara Tozzi e Veronica Burchielli. Ora ci sono nuovi tronisti, che probabilmente arriveranno fino a fine stagione. Si tratta di Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello. Ma chi sarà il tronista che sostituirà Giulio? Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico e Maria De Filippi l’ha presentato al pubblico. Si tratta di una donna, ed è proprio la notizia che tutti si aspettavano: ecco il suo nome.

Uomini e Donne, presentata la nuova tronista: è proprio lei, clamorosa anticipazione

Uomini e Donne sta procedendo con il suo solito successo. Oltre al Trono Over, che tiene sempre il pubblico attaccato al televisore, in particolare per le vicende di Gemma Galgani, c’è grande attesa per scoprire chi saranno le nuove coppie che usciranno dal Trono Classico. Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono, la prima dopo la scelta di Giulio Raselli. Oltre alle vicende di Daniele Dal Moro, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, MAria De Filippi ha presentato la nuova tronista. Indovinate un po’ di chi si tratta? Molti lo avranno certamente previsto o immaginato. Si tratta infatti di Giovanna Abate, la ‘non scelta’ di Giulio. La ragazza del resto, oltre alla sua bellezza, ha sempre mostrato di avere un carattere forte e una grande personalità, cosa che ha fatto innamorare di lei gran parte del pubblico, in particolare Gianni Sperti, che ha sempre espresso una preferenza nei suoi confronti. E a quanto pare è stato accontento, perché Giovanna ora siederà in studio per un nuovo percorso. Ecco com’è andata.

Giovanna è rimasta davvero male per non essere stata scelta da Giulio Raselli, e stando alle prime anticipazioni diffuse da Il Vicolo Delle News, è stata contattata pochi giorni dopo la puntata della scelta e convocata in redazione con una scusa. Una volta arrivata, la giovane è entrata nello studio, che era tutto buio, con un trono illuminato al centro. “Non ci credo”, è stata la sua prima reazione. Subito dopo Maria De Filippi è arrivata e le ha confermato la notizia. Siete contenti di rivedere Giovanna in trasmissione?