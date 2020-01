Alba Parietti ha raccontato in radio il grande dramma che ha segnato la sua vita: le parole della showgirl lasciano a bocca aperta, ecco cosa ha detto.

Alba Parietti è stata una delle soubrette e showgirl che hanno fatto la storia della televisione italiana. Donna di grande intelligenza e apertura, nonché bellissima, è ancora oggi presente in alcuni salotti televisivi in veste di opinionista. Ultimamente, ad esempio, l’abbiamo vista nel programma ‘Live – Non è la D’urso’, protagonista di un duro confronto con Giampiero Mughini, terminato poi con un abbraccio, nonostante lo scambio di battute a dir poco ‘infuocato’. Del resto, Alba ha sempre dimostrato di essere una donna forte e senza filtri, forse anche perché ha alle spalle una storia molto difficile. Ospite in radio, la Parietti ha raccontato il dramma che ha segnato la sua vita: ecco le sue parole.

Alba Parietti senza freni: il dramma che ha segnato la sua vita

Alba Parietti è stata ospite in radio a ‘I Lunatici’ di Radio Due, e in questa occasione si è ‘sbottonata’, raccontando alcuni retroscena molto dolorosi della sua vita, cose che l’hanno segnata profondamente, rendendola però anche la donna forte che è oggi. Alba ha infatti parlato di sua madre, che era malata di schizofrenia, e di suo zio, che è stato rinchiuso in manicomio. Dalle sue parole si evince quanto sia stata difficile la sua infanzia e soprattutto l’adolescenza, anche se alle sue spalle c’è stata sempre la figura di suo padre, uomo forte e pilastro della sua vita. “Ho conosciuto mio zio quando era già in manicomio, ridotto a una larva. Un vero peccato, perché prima era una mente eccelsa, un genio”, spiega la Parietti.

Il dolore di Alba è chiaro a chi ascolta le sue parole. Di sua madre invece, la showgirl dice che si definiva una ‘povera schizofrenica’, e che quando non era in preda alla malattia, riusciva anche a essere una donna meravigliosa, anche se è stata una madre difficilissima. “Mio padre è riuscito a contenere la sua follia nelle mura di casa, permettendole di avere una vita dignitosa”, ha concluso la Parietti.