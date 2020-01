In una delle sue recenti IG Stories, Anna Tatangelo si riprende con la camicia aperta: il dettaglio che spunta dall’inquadratura dall’alto è ‘di fuoco’.

Tra le tante ‘stelle’ di Instagram, Anna Tatangelo, senza alcun dubbio, detiene un primato assoluto. Sul suo canale social, infatti, la giovane cantante di Sora non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi numerosi followers. Ve ne abbiamo parlato in un nostro recente articolo. Quando, con un top ‘microscopico’ e un leggins molto aderente, la compagna di Gigi D’Alessio ha mostrato un fisico da urlo. Ma, qualche ora fa, lo ha rifatto. È sabato sera. E, com’è giusto che sia, è stata la protagonista di una serata davvero divertente, la bellissima Anna. Ed è proprio per questo motivo che, per l’occasione, la Tatangelo ha deciso di sfoggiare un look davvero stratosferico. Lo si deduce chiaramente da alcune sue recenti IG Stories. Da una delle tante, si vede che la cantante ha indossato una camicia leggermente aperta. Dalla quale non si può fare a meno di notare un dettagli di fuoco. Ecco cosa spunta fuori dall’inquadratura dall’alto.

Anna Tatangelo, camicia aperta: l’inquadratura mostra quel dettaglio ‘di fuoco’

Deve essere stata una serata speciale per Anna Tatangelo quella di ieri sera, soprattutto se si considera che, per l’occasione, la giovane cantante ha sfoggiato un look davvero da urlo. Da quanto traspare dalle sue ultime e recenti IG Stories, la giovane cantante di Sora ha mostrato, ancora una volta, la sua smisurata bellezza. Con un’incantevole camicia, la compagna di Gigi D’Alessio ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Che, come al solito, non si perdono alcun tipo di aggiornamento su di lei. Ovviamente, a catturare l’immediata attenzione è un’unica cosa: la camicia è leggermente aperta sul suo Lato A. È proprio per questo motivo che, ‘complice’ anche l’inquadratura dall’alto, non si può fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘di fuoco’. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Non notate nulla di ‘strano’? Beh, ammettiamolo: è praticamente impossibile non far cadere i propri occhi su quella scollatura da urlo che si intravede chiaramente da queste immagini social. Insomma, un sabato sera davvero speciale con un look da urlo e, soprattutto, da incanto. Ma non avevamo dubbi. Come raccontato in diversi nostri articoli, non è assolutamente la prima volta che la giovane ed affascinante Anna mostra pubblicamente la sua bellezza. A voi è piaciuto questo outfit?