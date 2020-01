Uomini e Donne, un ex concorrente e tentatore di Temptation Island ritorna nel programma come corteggiatore: è proprio lui.

L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne sta regalando numerosi ed incredibili colpi di scena. Dopo la scelta inaspettata di Giulia Quattrociocche di qualche mesa fa, nella scorsa registrazione del Trono Classico abbiamo assistito ad un vero e proprio ‘botto’. Non soltanto è stata svelata, come raccontato in un nostro recente articolo, la nuova tronista, ma c’è stato anche un graditissimo ritorno. Ebbene si. Cari appassionati di Temptation Island, a scendere le scale in vesti da corteggiatore di Sara e Giovanna è un conosciuto ed apprezzato tentatore. Stando a quanto si evince dalle anticipazioni trapelate dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che ad iniziare un nuovo percorso televisivo sia proprio lui. Di chi parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio.

Uomini e Donne, ex di Temptation Island diventa corteggiatore: ecco chi è lui

La scorsa registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è stata davvero fenomenale. Non soltanto per Giovanna Abate che, come raccontato nelle anticipazioni del sito web Il Vicolo delle News, è diventata la nuova tronista del dating show, ma anche per il ritorno di un ex tentatore di Temptation Island. Ebbene si. Un aitante ed affascinante single del villaggio Is Morus Relais è ritornato dinanzi alle telecamere di Canale 5 in vesti da corteggiatore. Ma di chi parliamo? Di Alessandro Graziani.

Ebbene si. L’ex tentatore di Serena Enardu è sceso le famose scalinate del dating show per iniziare una nuova avventura televisiva. Non sappiamo a chi corteggerà. Perché, stando a quanto appreso dalle anticipazioni trapelate, sembrerebbe che al momento il pallavolista sia sceso per un appuntamento al buio. Fatto sta che, appena visto, Giovanna ha voluto capire le sue intenzioni. Secondo voi, chi deciderà di corteggiare Alessandro?

Alessandro e Serena Enardu: com’è finita dopo Temptation Island Vip?

Alessandro Graziani, come dicevamo precedentemente, è stato uno dei tentatori della scorsa edizione di temptation island Vip che più ha catturato l’attenzione del suo pubblico. Non soltanto per il suo fascino, ma anche per il suo percorso con Serena Enardu. Ecco. Una volta terminato il ‘viaggio nei sentimenti’ e, soprattutto, una volta che l’ex tronista è diventata single, come sarà andata a finire tra di loro? Come svelato dal diretto interessato in una recente intervista per la redazione di Sologossip, sembra che sia stata la sarda a chiudere definitivamente il loro percorso.