Lite shock a Domenica Live: si è appena verificato un episodio abbastanza singolare. Il video è letteralmente scoppiato su Twitter e adesso ne parlano tutti. Una lite molto accesa tra Paola Caruso, Floriana Secondi, Moreno Merlo e Daniele Pompili.

“Mi trovavo qui nel tuo programma, Paola Caruso non l’avevo mai conosciuta, mai vista. Non sa cosa c’è stato tra me e Daniele”. Comincia così l’intervento di Floriana Secondi a Domenica Live, da Barbara D’Urso. Parte un confronto a quattro tra lei, Paola Caruso, Moreno Merlo e Daniele Pompili. “Tu che dici che difendi Paola perché è calabrese, non stai bene”, si riferisce a Daniele. Barbara D’Urso cerca più volte di placare gli animi, ma ogni tentativo è quasi vano. Ad un certo punto, Daniele (ex fidanzato di Floriana) dichiara: “Barbara, sto per darti un’esclusiva. Tra un po’ Floriana e Moreno si mettono insieme”.

Domenica Live, lite shock tra Floriana Secondi e Paola Caruso

Insomma, uno scontro molto acceso in cui Barbara cerca di capire il più possibile, ascoltando dichiarazioni e parole che volano da una parte all’altra. Accuse e non solo: la D’Urso è effettivamente in difficoltà perché in studio si è creato un vero e proprio clima di guerriglia, nonostante lei stessa abbia cercato di fare ordine dando la parola ad ogni protagonista della vicenda, nei tempi e nei modi giusti. “Mi fate capire perché sta dicendo che tra un mese si fidanzeranno?”, ma niente: gli animi sono ancora troppo accesi e Paola Caruso, ad un certo punto, esclama: “Va bene, ci vediamo fuori in tribunale”.

Non sappiamo come sia successo e come si sia arrivati a tanto. Tuttavia, ad un certo punto della trasmissione, si verifica un episodio abbastanza singolare che ha scatenato l’ironia dei social. Episodio che ha fatto il giro del web in pochi minuti e di cui, in queste ore, si sta parlando e ‘twittando’ tantissimo. Cos’è successo? Mentre Paola Caruso parlava, Floriana Secondi si è alzata dalla sua poltrona ed ha cominciato a fare il verso della gallina. Sì, proprio così. Un gesto con cui ha voluto schernire la Caruso che era proprio lì davanti a lei.