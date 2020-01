Paola Barale svela perché non ha avuto figli: la confessione

Paola Barale ha avuto dei figli oppure no? E perché non li ha. Svelati tutti i retroscena.

Secondo le anticipazioni che riguardano Live non è la D’Urso, programma serale condotto appunto da Barbara, questa sera, tra gli ospiti troveremo anche Paola Barale. Su di lei sappiamo molte cose a cominciare dalle sue storie passate con Raz Degan e Gianni Sperti, ma allo stesso tempo ci sono anche dei lati e delle zone diciamo di ombra che riguardano la sua vita personale che Paola Barale ha sempre cercato di mantenere il più riservati e privati possibile.

Paola Barale contro Alfonso Signorini

Ultimamente è tornata agli onori delle cronache perché ha attaccato duramente il programma di Alfonso Signorini il Grande Fratello vip. Il motivo per cui c’è stato questo attacco è legato a doppio filo con il concetto di sessismo sostenendo che appunto Signorini abbia dato un cattivo esempio a riguardo. La polemica è ovviamente infiammata ma questa volta vogliamo andare più che altro a ricostruire dei lati della vita privata di Paola Barale che riguardano ad esempio i figli.

Perché Paola Barale non ha figli

Avendo una vita così riservata molti si saranno chiesti se Paola Barale ha avuto dei figli magari nati dalla relazione precedente con Raz Degan. La risposta è no. L’estate scorsa, ospite del programma Non Disturbare di Paola Perego, la Barale si è un po’ raccontata e ha spiegato che non ha mai avuto dei figli perché per certe cose, a suo dire, è rimasta un po’ a ragazzina. Lei non si sente responsabile, ma si sente libera e forse proprio questo suo modo di essere è il motivo per cui non ha ancora figli e non le manca. Si sente ugualmente, e giustamente, realizzata.

Perché è finita la storia con Gianni Sperti?

Per quanto riguarda poi il suo passato una delle sue storie più famose è stata quella con Gianni Sperti e da poco la donna ha spiegato il motivo per cui due si sono lasciati. Ospite da Peter Gomez in un’intervista ha raccontato che la storia è finita perché lui voleva dei figli, ma lei invece aveva altre priorità. Inoltre il lavoro altalenante di lui non era nemmeno di aiuto perché secondo Paola Barale per avere dei figli e quindi mettere su famiglia era importante avere della stabilità.

Quindi per la prima volta i due hanno svelato diciamo i motivi della loro rottura e, ovviamente, è stata anche smentita la presunta relazione tra Gianni e Maria De Filippi.