Eva Henger da capogiro su Instagram: gli occhi cadono proprio lì

Lo scatto pazzesco di Eva Henger che fa impazzire tutti i suoi fan su Instagram, anche perché c’è un dettaglio bollente.

Eva Henger e una di quelle showgirl, se così vogliamo definirla, che ha letteralmente fatto un po’ la storia di una determinata parte della televisione italiana. Ultimamente Eva Henger con sua figlia Mercedesz stanno avendo dei problemi e non mancano le liti anche in diretta televisiva soprattutto nel loro salotto preferito quello di Barbara D’Urso. Prima si è discusso in merito al padre biologico della figli, poi ci sono stati vari battibecchi su altri argomenti e oggi sembra quasi che Eva tenti di rubare la scena, a livello di bellezza, alla figlia Mercedezs a colpi di scatti su Instagram.

Eva Henger su Instagram

Nell’ultimo tempo infatti abbiamo visto Eva Henger pubblicare alcune foto sul popolare social network molto particolari. Prima è stata immortalata seminuda tra le lenzuola del letto, poi abbiamo trovato foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza in costume da bagno e altri scatti un po’ più intimi, diciamo, che la ritraggono sempre sensualissima però seduta a terra davanti al suo armadio ricco di vestiti.

La foto pazzesca di Eva

Da poco ha pubblicato anche una foto di buonanotte per i suoi fan scattata da Massimiliano Caroletti che la ritrae di schiena con le mani che tengono i capelli sollevati e che lasciano vedere perfettamente la sua schiena e il suo lato B. La bellezza della Henger è indiscussa, ma in questo scatto la si nota particolarmente. Ciò che è saltato subito agli occhi dei fan è stato però un dettaglio.

Il dettaglio che fa impazzire i fan

Al di là del suo bellissimo lato B messo in mostra con un costume di taglio brasiliano i seguaci della Henger hanno notato soprattutto che nonostante la posa sia di schiena si riesce ad intravedere un po’ del decolté ben formato della donna. I fan neanche a dirlo sono impazziti per questo scatto e hanno premiato la foto con oltre 30.000 like e quasi altrettanti commenti positivi.

Se vi state chiedendo però da dove sia uscita Eva Henger e perché in qualche modo tutti ne stanno parlando sappiate che la Henger classe 1972 è stata un attrice pornografica di origini ungheresi naturalizzata però italiana. Della sua vita privata sappiamo che è stata legata per molto tempo a Riccardo Schicchi e che da semplice amicizia la loro relazione si trasformò in amore.

I due si sposarono nel 1994 ed ebbero un figlio. Alla morte del compagno avvenuta nel 2012 Eva e i figli Mercedesz e Riccardo divennero i proprietari del marchio Diva Futura. Oggi pare che Eva Henger sia legata al produttore Massimo Caroletti.