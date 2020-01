Colpo di scena clamoroso: un concorrente ha abbandonato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 4, ecco di chi stiamo parlando

Un nuovo colpo di scena sconvolge gli equilibri della casa del Grande Fratello Vip. Domani sera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma nel frattempo la produzione ha comunicato una notizia clamorosa. Un concorrente della quarta edizione del GF VIP ha deciso di abbandonare momentaneamente la casa. La scelta potrebbe avere delle ripercussioni sia nei confronti del concorrente che ha abbandonato il gioco sia nei confronti degli altri concorrenti. Di seguito vi diciamo chi ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia e quali potrebbero essere le conseguenze.

Grande Fratello Vip, un concorrente abbandona la casa

Una nuova notizia sconvolge la quarta edizione del reality show di Canale 5. La produzione ha appena comunicato, attraverso un post sui canali social, che un inquilino della casa più spiata d’Italia ha deciso di abbandonare il gioco. Stiamo parlando di Barbara Alberti, la scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica. La Alberti, già durante la scorsa puntata del reality show, aveva espresso il desiderio di lasciare il gioco. La scrittrice, infatti, non sopportava l’idea di dover nominare un proprio coinquilino e comunicò ad Alfonso Signorini la sua decisione. Il conduttore le consigliò di pensarci su per non prendere una scelta affrettata. A distanza di qualche giorno, la scrittrice ha deciso di abbandonare momentaneamente la casa. Questo il comunicato della produzione: “Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per una indisposizione“.

Non sappiamo ancora cosa abbia avuto la Alberti, che nei giorni scorsi era uscita dalla casa per un controllo medico. Nel frattempo, però, la decisione ha deciso di annullare il televoto settimanale, che includeva anche la scrittrice: “Il televoto è stato annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto verranno rimporsati“.