Pasquale Laricchia, accuse pesanti dall’ex fidanzata: “Mi ha maltrattata”

Pasquale Laricchia ha ricevuto accuse veramente pesanti da parte dell’ex fidanzata in una lettera inviata al settimana Di Più: “Mi ha maltrattata”

Pasquale Laricchia è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il pugliese ha formato la squadra degli highlander, ovvero degli ex gieffini entrati nel Privè della casa più spiata d’Italia per festeggiare i vent’anni dalla prima puntata del reality show. Pasquale ha partecipato per la prima volta al reality show nel lontano 2003, quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello. Nella casa il pugliese conobbe Victoria Pennington, come lui bella e soprattutto palestrata. I due si fidanzarono e la loro relazione durò ben cinque anni. Nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, Pasquale ha parlato poco della sua ex fidanzata. Lei, invece, non ha perso occasione per riaprire alcuni dissapori. Di seguito vi riportiamo le parole inviate dalla Pennington al settimanale Di Più.

Pasquale Laricchia, le accuse della ex fidanzata

Pasquale, durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, è stato protagonista – suo malgrado – di un grave episodio. Nei primi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, infatti, Salvo Veneziano è stato squalificato per aver pronunciato alcune frasi offensive nei confronti di Elisa De Panicis. La produzione decise di prendere un provvedimento sia nei confronti del pizzaiolo siracusano, sia nei confronti dei suoi coinquilini, rei di aver riso e di non averlo interrotto. Pasquale ha cercato di difendersi dalle accuse, dichiarando di aver sempre rispettato le donne. Le sue parole, però, hanno fatto inferocire la ex fidanzata Victoria Pennington. La donna, in una lettera inviata al settimanale Di Più, ha dichiarato: “Nei cinque anni della nostra storia non mi hai rispettato affatto. Come fai a dimenticare che mi hai maltrattato?“.

La Pennington poi ha rincarato la dose: “Hai provato a rovinarmi la vita. Volevi avere il controllo su tutto, non potevo fare un passo senza dirtelo“. Accuse veramente forti, dalle quali Laricchia dovrà difendersi in qualche modo.