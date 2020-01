Durante la puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso, Paola Barale è stata la protagonista di un duro commenti proprio nei loro confronti.

Una puntata di Live-Non è la D’Urso davvero imperdibile. Per la seconda domenica consecutiva, dopo la lunga pausa natalizia, Barbara D’Urso è al timone di un nuovo appuntamento incredibile del suo prime time. Come al solito, gli argomenti trattati in diretta televisiva sono stati e saranno tantissimi. A partire, quindi, dall’ampia parentesi dedicata a Luigi Favoloso. Fino a Paola Barale e, soprattutto, alla polemica suscitata in seguito ad alcune considerazioni su Alfonso Signorini. È proprio per questo motivo che, dinanzi alle cinque sfere, l’ex compagna di Raz Degan ha avuto la possibilità di spiegarsi e chiarire definitivamente quanto accaduto in questi ultimi giorni. Ma non solo. Perché, chiarita la ‘vicenda’ la bellissima Barale è stata la protagonista di un duro commento verso suoi due ex compagni. Ecco di che cosa parliamo.

Paola Barale a Live-Non è la D’Urso: il duro commento contro di loro

Paola Barale è stata la seconda ospite ad entrare in questa nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Dopo la polemica di questi giorni, l’ex co-conduttrice di Buona Domenica ha avuto la possibilità di chiarire la sua posizione riguardo questa vicenda. Ma non solo. Perché, oltre che un piccolo ‘scontro’ con Roberto Alessi, uno dei cinque sferati e direttore di un noto settimanale, la bellissima Barale è stata la protagonista di un duro commento verso i suoi ex compagni. Parliamo, infatti, di Gianni Sperti e Raz Degan. Cos’è successo? Ve lo raccontiamo subito. A Paola è stato fatto vedere un breve filmato in cui la si vedeva in compagnia di questi due uomini. Che, come sappiamo, le sono stati accanto per diversi anni.

‘Io ho un dimenticatoio’, esordisce Paola Barale appena terminato il filmato con Gianni Sperti e Raz Degan. E poi continua con il dire che in questo ‘dimenticatoio’ vi aggiunge tutte quelle persone che le hanno fatto del male. ‘Loro due mi hanno fatto molto male. E non voglio parlare di loro’, conclude la Barale visibilmente provata. Cosa sarà successo? Al momento, non ci è dato saperlo.

