Durante la puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso, Vittorio Cecchi Gori è stato protagonista di un piccolo incidente in diretta: cos’è accaduto.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata di Live-Non è la D’Urso imperdibile. Ed in effetti, fino a questo momento, così è stato. Non soltanto per la clamorosa confessione e il duro commento che, nel corso della sua intervista a Barbara D’Urso, ha fatto nei confronti di Raz Degan e Gianni Sperti, ma anche per la presenza di Vittorio Cecchi Gori nello studio televisivo. Reduce dal confronto con Rita Rusic ed argomento ‘principale’ dello scontro tra la sua ex moglie e Valeria Marini, il produttore cinematografico ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità. Ecco. È prima di questo particolare momento che l’ex presidente dalla Fiorentina è stato il protagonista di un piccolo incidente di percorso. Cos’è successo? Vi sveliamo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che sono stati, senza alcun dubbio, degli attimi di ‘paura’. Ecco cos’è successo.

Live-Non è la D’Urso, piccolo incidente per Vittorio Cecchi Gori: cos’è successo in diretta

Per questo secondo appuntamento di Domenica sera di Live-Non è la D’Urso, la conduttrice Barbara ha pensato ad un’esclusiva davvero pazzesca: la macchina della verità per Vittorio Cecchi Gori. Ecco. L’ex marito e compagno di Rita Rusic e Valeria Marini, in seguito a quanto accaduto in queste ultime settimane nella casa del GF Vip, ha deciso di esprimere chiaramente il suo pensiero sulla vicenda. Tuttavia, ancora prima di sottoporsi a quest’ardua prova, il produttore cinematografico è stato protagonista di un piccolo incidente di percorso. Cosa è successo? Ecco tutti i dettagli di quanto è accaduto in diretta televisiva.

Accompagnato alla poltrona dalla bellissima padrona di casa, Vittorio Cecchi Gori è stato il protagonista di un piccolo incidente. Mentre si stava adagiando comodamente sulla sua seduta, il produttore stava cadendo. Immediata è stata la reazione della D’Urso. Che, per evitare una spiacevole caduta, è riuscita a bloccare immediatamente Vittorio. ‘Non mi sento molto sicuro’, dice l’ex marito di Rita Rusic.