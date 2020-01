Silvia Provvedi è incinta: pochissime ore fa, la giovane sorella di Giulio ha dato la conferma della sua gravidanza con una foto su Instagram, i dettagli.

Sono giorni, ormai, che non si fa altro che parlare di questo: Silvia Provvedi è incinta. L’indiscrezione è stata lanciata, qualche giorno fa, dal settimanale Chi. E sarebbe stato confermato dal settimanale Spy che, svelando anche il sesso del bambino, ha rivelato che la giovane sorella di Giulia e il suo compagno sono anche pronti a fare il grande passo. Fino a questo momento, però, non c’era stata alcuna conferma o smentita. Nonostante la pubblicazione delle prime immagini del pancione della giovane cantante sul settimanale di Alfonso Signorini, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona non è mai intervenuta al riguardo. Fino a qualche istante fa, però. Perché, sul canale social che condivide insieme a sua sorella, Silvia ha mostrato la prima foto di sé ai suoi followers. Insomma, adesso non ci sono proprio dubbi: la giovane Provvedi diventerà mamma.

Silvia Provvedi è incinta: la sua prima foto social con il pancione

È, senza alcun dubbio, una notizia davvero fantastica: Silvia Provvedi è incinta del suo primo figlio. Adesso, come dicevamo precedentemente, ne abbiamo avuto praticamente la conferma della diretta interessata. Perché, se fino a poco tempo, la giovane cantante ha preferito rimanere in silenzio e non far trapelare nulla, qualche ora fa, invece, ha deciso di ufficializzare la notizia con i suoi followers. Insieme a sua sorella, Silvia è davvero molto attiva su Instagram. Entrambe, infatti, sono protagoniste di scatti fotografici davvero incredibili. Tuttavia, quest’ultima, condivisa qualche ora fa, è davvero speciale. Giulia è bellissima, come sempre. Ma ciò che non passa assolutamente inosservato è il pancione della giovane Provvedi.

Insomma, le forme del suo pancino un po’ più pronunciate del solito si vedono chiaramente e, perciò, non possono assolutamente passare inosservate. Tanti cari auguri, cara Silvia!

A quando il matrimonio?

La notizia della prima gravidanza di Silvia Provvedi è davvero fantastica, ammettiamolo. Tuttavia, quando ci sarà il matrimonio? Ovviamente, al momento non sappiamo nulla di certo. Immaginiamo che, al momento, la giovane cantante e il suo compagno siano al settimo cielo per l’arrivo del loro primo figlio. Anche se, come raccontato in un nostro recente articolo, Silvia è stata colei che, al matrimonio di Andrea Mainardi con la sua Anna, ha preso il bouquet. Insomma, non è vero, ma ci credo…