Chi è Luca Zocchi il marito di Fernanda Lessa attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4? Scopriamo insieme l’età e la carriera

Nelle ultime settimane molto si è parlato del marito di Fernanda Lessa, attuale concorrente della 4 edizione del Grande Fratello Vip. In questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini, una delle figure che più sta appasionando il pubblico da casa è quello della Lessa. La modella e Dj di origini Brasiliane, ha trovato nella figura di luca Zocchi l’uomo della sua vita. La donna ha raccontato nelle ultime settimane di avere un rapporto davvero speciale con lui e che Zocchi è praticamente il suo angelo custode. Come dichiarato dalla Lessa nelle ultime settimane all’interno della casa del grande Fratello, sappiamo che i due si sono conosciuti un po’ di anni fa, in un periodo molto buio nella della modella. La donna infatti ha avuto problemi di vario genere, che l’hanno portata ad isolarsi e a vivere un vero e proprio incubo, come da lei stessa dichiarato. Fernanda ha detto del marito che le ha praticamente salvato la vita, dai vizi che attanagliavano la sua vita. Ma adesso andiamo a scoprire qualcosa in più sull’uomo che ha rubato il cuore della Dj e modella brasiliana.

Chi è Luca Zocchi il marito di Fernanda Lessa: età e carriera

Luca Zocchi risulta essere un uomo davvero riservato, nonostante sia il marito di un personaggio molto in vista come Fernanda. Sulla vita dell’uomo sappiamo ben poco, ma possiamo dirvi che ha vissuto all’estero, più precisamente ad Amsterdam, fin quando non è venuto a mancare il padre. In quella circostanza l’uomo infatti decide di ritornare in patria e di restarci. Luca e Fernanda si conoscono un po’ di anni fa, grazie al lavoro. Lui infatti organizza eventi per una grande società e ad uno degli eventi organizzati, la Lessa era protagonista. Qui i due si sono conosciuti e successivamente piaciuti, tanto da spingere Zocchi a chiudere una relazione lunga 11 anni per Fernanda. Convoleranno a nozze nel 2017, divenendo ancor più uniti e inseparabili.

Nonostante sia il marito di un personaggio così in vista, Luca continua ad essere un uomo molto riservato, però l’uomo possiede un suo profilo Instagram Ufficiale, su cui potete seguirlo. Sul suo profilo troverete principalmente foto della sua Fernanda e della natura che lo circonda. Una piccola curiosità è che i due dopo il matrimonio, hanno deciso di stabilirsi a Torino.