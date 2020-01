Antonella Elia, concorrente del Grande Fratello Vip 4, ne ha una per tutti: l’inquilina ha mandato una nuova frecciatina al veleno a Simona Ventura

Antonella Elia è sicuramente la concorrente più discussa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La Elia ha litigato con un bel po’ di persone all’interno della casa più spiata d’Italia, confermando di essere un personaggio sopra le righe. Nel suo mirino sono finite Adriana Volpe, Elisa De Panicis e soprattutto Fernanda Lessa. Tra le due donne non scorre buon sangue e siamo quasi certi che se non ci fossero state le telecamere sarebbe successo qualcosa di più eclatante. Antonella e Fernanda, però, sono nella casa del GF VIP 4 e devono accettarsi per una sana e soprattutto civile convivenza.

Grande Fratello Vip, frecciatina di Antonella Elia a Simona Ventura

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4 è stato mostrato un filmato alla Elia. Signorini ha mandato nel led un video di una delle ultime puntate di “CR4 – La Repubblica delle Donne” in cui si è parlato molto della Elia. Antonella è andata su tutte le furie e si è scagliata contro Francesca Barra, che in puntata l’aveva attaccata duramente. La Elia poi ha proseguito il discorso nella casa con gli altri coinquilini, aggiungendo: “Quando torno Francesca Barra se la vedrà con me. Adesso ha una nuova nemica. Se mi chiamano di nuovo da Chiambretti deve davvero avere paura di me“. Parole veramente dure nei confronti della Barra, ma la Elia non ha risparmiato veramente nessuna. Anche Simona Ventura, presente anche lei nella puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne, è finita nel mirino della concorrente del GF VIP 4. La Elia, infatti, ha dichiarato: “Simona ha detto che io sono regredita, ma perchè lei è evoluta?“.

Anche la Ventura, dunque, è finita nella morsa della Elia e adesso vedremo se avrà voglia di replicare.