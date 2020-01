Questa mattina un concorrente è scoppiato in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip: il momento di sconforto nel giardino mentre ascoltava una canzone

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il gioco è ufficialmente entrato nel vivo. Le prime nomination hanno determinato le prime eliminazione e soprattutto i primi litigi all’interno della casa del reality show. Nelle scorse settimane c’è stata la squalifica di Salvo Veneziano, allontanato dalla casa per alcune frasi nei confronti di Elisa De Panicis, mentre ieri pomeriggio Barbara Alberti ha abbandonato momentaneamente la casa. La scrittrice comunicherà questa sera in studio la sua decisione definitiva. La scrittrice è stata trasportata in ospedale nei giorni scorsi e solo ieri ha abbandonato momentaneamente la casa. Il televoto nel frattempo è stato annullato perchè tra i nominati della settimana era presente anche la Alberti. Non sappiamo, invece, se nella puntata in onda stasera su Canale 5 ci sarà un’eliminazione a sorpresa.

Grande Fratello Vip 4, concorrente scoppia in lacrime

Quasi un mese all’interno della casa più spiata d’Italia. Se i primi giorni sono passati in fretta, adesso la reclusione tra le quattro mura diventa sempre più pesante. I concorrenti del reality show avvertono la mancanza della quotidianità, ma soprattutto la mancanza dei propri affetti. Ci sono alcuni che non vedono i propri parenti più cari da più di venti giorni e per una persona molto sensibile può essere un colpo al cuore. Questa mattina, ad esempio, è crollata Carlotta Maggiorana. La Miss Italia già nei giorni scorsi è scoppiata in lacrime nella casa più spiata d’Italia, ma questa mattina ha vissuto un vero e proprio momento di sconforto in giardino. La Maggiorana stava ascoltando musica insieme agli altri coinquilini e un brano in particolare, “Ti lascerò” di Anna Oxa e Fausto Leali, ha suscitato in lei emozioni contrastanti. Non sappiamo quelle lacrime per chi erano versate, ma possiamo ipotizzare che in quel momento la Maggiorana abbia pensato al marito.

Carlotta è sposata con l’imprenditore Emiliano Pierantoni. I due si sono conosciuti quando lei aveva appena diciassette anni, mentre lui ne aveva trenta. Pierantoni, in una recente intervista, ha ironizzato: “Era troppo giovane per approfondire“. I due si sono sposati nel 2018, poco dopo l’elezione a Miss Italia della Maggiorana. La proposta è arrivata nel giorno di San Valentino, mentre il matrimonio è stato celebrato l’11 agosto nella chiesa della Gran Madre di Dio nelle Marche.